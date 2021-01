Končno, Poljaki razkrili: Uroš Jurišič pred najtežjo zapreko do zdaj! #video

Potem ko je slovenski borec lansko pomlad z največjo evropsko MMA-organizacijo podpisal pogodbo za štiri borbe, se Poljaki zanj niso kaj dosti zmenili in od obljubljenih borb ni bilo nič. Šli so mu vsaj toliko na roko, da so mu dovolili nastopiti v drugi organizaciji. Urke je to izkoristil in oktobra lani na dogodku Bellator 247. V Milanu je že v prvi rundi "zadavil" britanskega tekmeca Walterja Gahadzo in navdušil slovenske ljubitelje mešanih borilnih veščin.

Oba sta neporažena

Izjemna predstava v Italiji je prebudila tudi poljske organizatorje. Iz KSW so v četrtek namreč sporočili, da bomo neporaženega Slovenca lahko v kletki videli konec januarja v Lodžu, nasproti pa mu bo stal ruski borec dagestanskih korenin Šamil Musajev, ki tako kot Urke do zdaj še ne pozna poraza. Ima celo dve zmagi več kot slovenski borec (13).

Rus prvič v velterju

Za razliko od Jurišiča bo to za rojaka Habiba Nurmagomedova tretji obračun v tej poljski organizaciji. Poljski navijači so ga takoj vzeli za svojega in mu nadeli ime Cichy Zabojca, kar v prevodu pomeni tihi morilec.

Spektakularna zmaga Rusa nad Poljakom:

Poškodba kolena mu je preprečila napad na pas

Musajev je z dvema hitrima zmagama (nokavt in tehnični nokvat že v prvi rundi) nad domačima borcema Hubertom Szymajdo in Gregorzem Szulakowskim priboril borbo za šampionski pas v lahki kategoriji, a si je tik pred bitko lanskega avgusta z Mateuszem Gamrotom poškodoval koleno. Vse odtlej ni nastopal, januarja pa ga proti Jurišiču čaka prvi obračun v velterski kategoriji. Do zdaj se je Rus tepel v lahki kategoriji.

