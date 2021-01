Hrvat udaril po Slovencu, Urke ni ostal tiho: Poglej, nekomu je že ušlo v hlače

"Vse poteka po načrtu. Brez poškodb. Čutim, da sem trenutno v eni najboljši formi življenja, verjamem, da bo tako tudi na dan borbe," nam je iz Novega Sada sporočil 28-letni Ljubljančan, ki je navdušen nad pogoji v Srbiji. V Family Fight Team ima vse, kar potrebuje za dobro pripravo.

Urke in njegov sparing partner Stefan Sekulić:

"Fantje od prvega do zadnjega dihajo z mano. Razvili smo res tako izjemen ekipni duh, ki ga ne znam niti opisati. Ko grem zjutraj teč, gredo z mano tudi drugi, pa jim ne bi bilo treba. Res lahko rečem, da le kapo dol fantom, ki mi pomagajo. Moj sparing partner je tudi Stefan Sekulić, ki ima tudi UFC-izkušnje. Že prej sem vedel, da je izjemen borec, zdaj me je še bolj prepričal. Tukaj je tudi moj prijatelj Stefan Zvijer, ki je nekaj časa živel tudi v Sloveniji. Ne smem pozabiti niti ostalih fantov. Skratka, res se dela dobro in komaj čakam borbo," je še dodal.

Na treningih ne manjka dobre volje:

Kaj meni o nasprotniku?

KSW mu je namenil odličnega ruskega borca dagestanskih korenin Šamila Musajeva, ki je blestel v lahki kategoriji, zdaj pa ga čaka debi v velterju. "Gre za odličnega borca. Vem, da je blestel v Sandi, to je nekakšen kitajski kikboks, kjer so dovoljena tudi rušenja. Gre za raznovrstnega borca, ki zelo rad uporablja udarce iz obrata, ima nekaj dobrih tehnik rušenja. Skratka, to, kar počne, počne zelo dobro in zmaguje borbe, vseeno pa nisem videl ničesar strašnega. Vesel sem, da mi bo nasproti stal odličen borec. Kot sem rekel, odlično sem pripravljen, še bolje bom, upam, da bo tako tudi pri Rusu. Komaj čakam. V poštev pride le zmaga," je nekaj besed Jurišič namenil tudi nasprotniku, ki ravno danes praznuje 27. rojstni dan.

Ena od potez, ki jih rad uporablja ruski borec:

Prve puščice izstreljene

Takoj po oznanitvi borbe med Jurišičem in Musajevim ni mogel ostati tiho niti hrvaški šampion Roberto Soldić, KSW-prvak v velterski kategoriji, in slovenskemu borcu na obraz prilepil emotikon kupčka dreka. Glede na to, da je Hrvat v preteklosti vedno poudarjal, da ga Slovenec niti malo ne zanima, je s to potezo pokazal, da je še kako dobro obveščen o vsem dogajanju. Jurišić se je na neokusno provokacijo odzval z nasmehom na obrazu.

"Poglej, nekomu je že ušlo v hlače. Oprosti, Roberto, nisem te želel prestrašiti. Lahko bežiš, a skriti se ne moreš. Se vidiva kmalu," je zapisal Ljubljančan. V primeru novega slavja bi se ljubitelji MMA še za korak približali dvoboju med Soldićem in Jurišičem, dvoboja, ki ga balkanska regija čaka že leta. Se ji bo želja kmalu izpolnila?

Preberite še: