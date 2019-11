Ni šlo tako, kot si je želel, a sporoča: Vrnil se bom #video

Krušič je prvič nastopil pod okriljem svetovno znane MMA-organizacije KSW, a njegov krstni nastop se ni končal, kot si je slovenski borec zamislil. Čeprav je pred samo borbo samozavestno govoril le in samo o zmagi, je v soboto v Zagrebu naletel na močnejšega borca in na koncu moral priznati premoč štiri leta mlajšemu Poljaku.

"Ne vem, kaj je šlo narobe, nisem se mogel približati njegovemu telesu ali nogami, sam pa sem bil preveč sklonjen in odprt," je takoj po dvoboju za InTheCage.pl dejal razočarani Lemmy, ki je v ta dvoboj vložil veliko truda. Na dan borbe pa je imel tudi nekaj želodčnih težav, a Krušič ni želel iskati alibijev za poraz.

Krušič je dal vse od sebe, a Poljak je bil boljši:

Now we know why he is called The War Dog. Lemmy Krusic has @przybyszmma in a war‼️ #KSW51🇭🇷 pic.twitter.com/YJkPqgHQge