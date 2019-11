Alvarez svetovni prvak v treh težnostnih kategorijah

Mehiški boksarski as Saul Alvarez je sinoči v Las Vegasu v ZDA s spektakularnim nokavtom v 11. rundi premagal Rusa Sergeja Kovaleva in mu odvzel pas svetovnega prvaka lahke težke kategorije organizacije WBO. Alvarez, bolj znan pod vzdevkom Canelo (cimet), ima zdaj v lasti šampionske pasove v kar treh težnostnih kategorijah.

CANELO WITH THE 11TH ROUND TKO! 💥



You are looking at the new #WBO light heavyweight champion. The punch that stopped Sergey Kovalev. 💥



Canelo Alvarez is now a four division world champion. #Boxing 🥊 pic.twitter.com/y06Pu9ezGF — West Michigan Nation (@wmnation) November 3, 2019

Septembra leta 2017 je Alvarez premagal Kazahstanca Genadija Golovkina in se okitil s šampionskimi pasovi WBC, WBA, IBF in IBO v srednji kategoriji (do 73,57 kg), nato je decembra lani Britancu Rockyju Fieldingu vzel pas združenja WBA v super srednji kategoriji (76,2 kg), sinoči je v svojo bogato zbirko dodal še naslov svetovnega prvaka v lahki težki kategoriji (79,38 kg). To pa ni vse, leta 2013 je naslov prvaka osvojil tudi v supervelterski kategoriji, kar ga uvršča v elitni klub najboljših boksarjev.

Konec v 11. rundi

36-letni Rus Kovalev je drugič branil naslov prvaka, ki ga je osvojil februarja letos, ko je premagal Kolumbijca Eleiderja Alvareza, in se moral od njega posloviti. Canelo je kljub debiju v lahki težki kategoriji veljal za velikega favorita, a se je moral za zmago pošteno potruditi.

Trde in pretežno izenačene borbe je bilo konec v 11. rundi, ko je Canelo tekmeca ujel s silovitim levim krošejem in se veselil svoje 36. zmage z nokavtom. Na računu ima 29-letni Mehičan zdaj 53 zmag in le en poraz, Kovalev je doživel četrti poraz v karieri, ob teh ima 34 zmag. "Trajalo je morda nekoliko dlje, kot smo pričakovali, a sem se držal načrta in končalo se je tako, kot sem si želel," je po zmagi povedal Canelo.

Evan Holyfield, filho de Evander Holyfield, estreou no boxe profissional com esse ATROPELO



(via @DAZN_USA) pic.twitter.com/dOhoXvyqo8 — Cara dos Sports (@caradossports) November 3, 2019

Debitant Holyfield

Prvi poklicni dvoboj je odboksal 22-letni Američan Evan Holyfield, sin nekdanjega svetovnega prvaka težke kategorije Evanderja Holyfielda. Evan je v srednji kategoriji s tekmecem Nickom Winsteadom opravil v le 16 sekundah.

