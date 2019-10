Boks bo na OI 2020 deležen novega sistema točkovanja

Boks ima v olimpijski druščini zelo dolgo zgodovino, saj je bil že v antični Grčiji del OI, v zadnjem obdobju pa je zaradi finančnih dolgov in neurejenega boja proti dopingu le s težavo ohranil olimpijski status. Boks bo tako del prihodnjih OI, a tekmovanja v Tokiu ne bo organizirala Mednarodna boksarska zveza (Aiba), ki je suspendirana, ampak posebna delovna skupina.

Ta je zdaj predstavila nov sistem točkovanja, pri katerem pet sodnikov pritisne gumb za vsak udarec, ki prinese točke. Ob tem se njihove ocene pojavijo na monitorju, ki ga ves čas pregleduje nadzornik, ocene pa lahko obenem takoj v živo vidijo tudi gledalci. Sodniki bodo sicer po koncu dvoboja svojo odločitev lahko še spreminjali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Z novim načinom točkovanja, ki bo viden vsem, bi se organizatorji radi izognili sodniškim škandalom zaradi prirejanja dvobojev, kot se je to zgodilo na zadnjih OI v Riu leta 2016.

"Sodniki so deležni velika nezaupanja. Trdo smo delali, da najdemo pravičnejši sistem," je ob tem dejal Morinari Watanabe, vodja delovne skupine. Watanabe, sicer tudi predsednik Mednarodne gimnastične zveze (FIG), je prepričan, da bo nov sistem pripomogel k izboljšanju nadzora nad sojenjem, prav tako pa bo razumljivejši za gledalce.

Sistem so preizkusili v dvorani Ryogoku Kokugikan, kjer bo prihodnje leto potekal olimpijski turnir v boksu. Sodniki so nov sistem podprli, a opozorili, da bo potrebno dodelati še nekaj podrobnosti. Izkušeni sodnik Norio Tezuka je tako dejal, da je pritisnil gumb napačne barve, ker je "moder" boksar nosil rdečo čelado. Dodal je tudi, da se je zaradi pritiskanja gumbov premalo osredotočal na sam potek dvoboja.

Aiba, ki je postala prva organizacija, ki na igrah ne bo smela organizirati tekmovanja v svojem športu, je sicer že nekaj časa v sporu z Mokom. Slednji je krovni zvezi očital neustrezno sojenje na OI, sporno financiranje, pomanjkljive protidopinške ukrepe in neustrezno vodenje.

Aiba ima 14 milijonov evrov dolgov, ki naj bi jih pokrili Rusi. Poleg pomanjkljivih dopinških ukrepov, te so precej že popravili in povečali število kontrol, pa je pred tremi leti izbruhnila sodniška boksarska afera pred in na OI v Riu de Janeiru, zaradi katere je bilo kar 36 sodnikov in drugih uradnih oseb suspendiranih.