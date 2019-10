Nekdo je pazil nanj: srečo ima, da je še vedno živ #video

Ameriški boksar Errol Spence mlajši je bil v četrtek zvečer v Dallasu udeležen v hudi prometni nesreči. Pri visoki hitrosti je izgubil oblast nad svojim ferrarijem in se večkrat prevrnil. Mnogi so se bali, da je boksarski šampion velterske kategorije utrpel hujše poškodbe, a so iz njegovega tabora sporočili, da nima nič zlomljenega ter da je buden in odziven. Vseeno ostaja na intenzivni negi.

"Spence je buden in odziven," so sporočili iz Spenceovega tabora. Nekateri pišejo, da je boksar v grozljivi nesreči izgubil en zob, a to je malenkost v primerjavi s tistim, kar bi se lahko zgodilo. "Ni utrpel nobenega zloma. Pričakujejo, da bo popolnoma okreval. Trenutno počiva v družbi svoje družine. Hvala vsem za molitve in dobre želje, hvala vsem, ki so prvi prišli na kraj nezgode, za hiter odziv in velika zahvala seveda tudi zdravniški službi," so še zapisali predstavniki Američana.

Video: nesreča, ob kateri te spreleti srh:

Spence, ki je bil sam v avtu, po poročanju policije ni bil pripet z varnostnim pasom, ni pa še jasno, ali je imel do zdaj še neporaženi boksar (26-0-0) v krvi kaj alkohola. Policija vse skupaj še preiskuje.

