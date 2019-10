Boksarski šampion se je v prometni nesreči s ferrarijem "resneje poškodoval"

Neporaženi ameriški boksar Errol Spence ml., svetovni prvak velterske kategorije, je sinoči v Dallasu doživel prometno nesrečo in se v njej "resneje poškodoval," poročajo ameriški mediji. Pri visoki hitrosti je izgubil nadzor na svojim ferrarijem, ga večkrat prevrnil in ker ni bil pripet z varnostnim pasom, je iz avtomobila padel.

Dallaška policija je potrdila, da je bila v prometni nesreči poškodovana "znana oseba", novinarji pa so izvrtali, da gre za boksarskega zvezdnika. V nesreči, katere vzroke še preiskujejo, je utrpel "resne poškodbe in je na intenzivni negi v bolnišnici," pišejo Američani, poročajo pa tudi, da športnikovo življenje ni ogroženo.

Horrible news out of Dallas, TX. 🥊 Unified Welterweight Champion @errolspencejr was seriously injured in a car crash.... praying for a full and speedy recovery 🙏🏾 pic.twitter.com/Skv3RCw1wS — The Magic Man 🎩 (@AntonioTarver) October 10, 2019

Boxer Errol Spence Jr involved in serious car accident in Dallas #ErrolSpence #boxing pic.twitter.com/3pHjsrjmME — The 220 Podcast (@The220Podcast) October 10, 2019

#BREAKING: Sources confirm to CBS 11 News that the driver who was injured in a rollover crash this morning is boxer Errol Spence Jr. of DeSoto: https://t.co/ZAoEj196v5 pic.twitter.com/DRChz4vNfe — CBSDFW (@CBSDFW) October 10, 2019

29-letni Američan z vzdevkom Resnica (The Truth) je v profesionalni karieri nanizal 26 zmag, 21 dvobojev je končal predčasno, poraza ne pozna. V lasti ima šampionska pasova velterske kategorije po različicah IBF in WBC, nazadnje ju je ubranil konec septembra letos, ko je v Los Angelesu po točkah premagal rojaka Shawna Porterja.

