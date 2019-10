Bakovićeva jubilejna desetica: Dokler se borbe končujejo tako hitro in tako dobro, je vse v redu

V eni od predborb sinočnjega dvoboja Eme Kozin in Marie Lindberg v Stožicah je nastopil tudi 29-letni Ljubljančan Andrej Baković, ki ekspresno zbira zmage med profesionalnimi boksarji in si v naslednjem letu že želi kakšnega resnejšega spopada za naslov takšnega ali drugačnega prvaka.

V Stožicah se ni niti dobro spotil, svoj jubilejni deseti profesionalni dvoboj je dobil v nekaj minutah, srbskega tekmeca Martina Boškovića je ustavil z nokavtom v drugi rundi. Prva runda dvoboja v super velterski kategoriji je bila namenjena spoznavanju, borca nista napadala na polno, v drugi je Baković dvignil ritem in takoj prebil Boškovičevo obrambo. Dvakrat ga je spravil na tla, drugič se po močnem udarcu v telo Srb ni več pobral, na kolenih in s trpečo grimaso na obrazu je počakal, da je sodnica odštela do deset.

Fotogalerija borilno-glasbenega dogodka v Stožicah (Foto: Vid Ponikvar):

1 / 77 2 / 77 3 / 77 4 / 77 5 / 77 6 / 77 7 / 77 8 / 77 9 / 77 10 / 77 11 / 77 12 / 77 13 / 77 14 / 77 15 / 77 16 / 77 17 / 77 18 / 77 19 / 77 20 / 77 21 / 77 22 / 77 23 / 77 24 / 77 25 / 77 26 / 77 27 / 77 28 / 77 29 / 77 30 / 77 31 / 77 32 / 77 33 / 77 34 / 77 35 / 77 36 / 77 37 / 77 38 / 77 39 / 77 40 / 77 41 / 77 42 / 77 43 / 77 44 / 77 45 / 77 46 / 77 47 / 77 48 / 77 49 / 77 50 / 77 51 / 77 52 / 77 53 / 77 54 / 77 55 / 77 56 / 77 57 / 77 58 / 77 59 / 77 60 / 77 61 / 77 62 / 77 63 / 77 64 / 77 65 / 77 66 / 77 67 / 77 68 / 77 69 / 77 70 / 77 71 / 77 72 / 77 73 / 77 74 / 77 75 / 77 76 / 77 77 / 77

"Dokler se borbe končujejo tako hitro in tako dobro, je vse v redu"

"Iskreno povedano, sem se glede na stil borca, ki je malo nižji od mene, precej močan in zaletav, pripravil na malo daljšo borbo, a je tisti udarec v drugi rundi odločil. Dokler se borbe končujejo tako hitro in tako dobro, je vse v redu," je bil zmage, osme z nokavtom vesel Ljubljančan. Tekmeca je ustavil z udarcem v telo, ti pa so mu precej pri srcu, pravi: "Precej borb, ki sem jih končal predčasno, sem končal prav s tem levim aperkatom ali krošejem v jetra. Tudi na treningih veliko delamo na tem, treniram ta udarec, ta kontra aperkat, in to se mi je do zdaj že nekajkrat dobro obrestovalo."

Srbskega tekmeca je nokavtiral v drugi rundi z udarcem v telo. Foto: Vid Ponikvar

"Hotel sem se pokazati v najboljši luči pred domačim občinstvom v Ljubljani"

Čeprav je bilo dvoboja konec zelo hitro, so bile priprave nanj dolge in naporne, pojasnjuje Baković in se veseli nekajdnevnega počitka: "Imel sem res peklenske priprave, hotel sem se pokazati v najboljši luči tukaj pred domačim občinstvom v Ljubljani. Kakšen dan, dva moram zadihati, nato pa do konca leta načrtujemo vsaj še eno borbo, če ne dveh, prihodnje leto pa počasi v lov za kakšnim naslovom."

Martin Bošković je takole čakal, da sodnica v ringu prešteje do deset. Foto: Vid Ponikvar

"Na začetku so borbe vedno zgoščene, dokler si ne dvigneš ratinga"

Baković je šele pred slabima dvema letoma prestopil med profesionalce in odtlej pleza po svetovni lestvici, zato pa potrebuje čim več dvobojev. "Od decembra 2017 do zdaj sem nanizal deset borb. Mislim da je bil to kar v redu tempo. Čeprav kateri borci opravijo še več, je meni ta ritem kar ustrezal," pravi, pričakuje pa tudi, da se bo počasi ta tempo vendarle nekoliko umiril: "Na začetku so borbe vedno zgoščene, dokler si ne dvigneš ratinga, ko pa se začnejo resnejše borbe za pasove in podobno, pa postanejo redkejše. Da imaš med borbami nekaj mesecev časa, da se pripraviš mentalno in fizično. Tudi tekmeci postanejo boljši in nevarnejši, vse skupaj postane veliko bolj zahtevno."

Preberite še: