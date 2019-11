Česa takšnega še niste videli: s kotalečo se strelo nokavtiral nasprotnika #video

Na dogodku MMA v Brentwoodu v Angliji smo bili na glavni borbi večera priča nori potezi, ki so jo mnogi že oklicali za zaključek tega iztekajočega se leta. Francoz Gavy Gallon je v tretji rundi s spektakularno potezo nokavtiral dolgoletnega člana UFC Rossa Paersona in vse prisotne pustil odprtih ust.

Ne samo njih, nad prevalom in udarcem z nogo, ki so jo pozneje poimenovali kotaleča se strela, je navdušil tudi splet. Tudi ta je prepričan, da česa podobnega še niso videli. Res mu je uspelo nekaj neverjetnega in borca je v sekundi nokavtiral.

Zmaga Gallona je presenetila vse, saj je domači Paerson vrsto let nastopal v najbolj prestižni in znani MMA-organizaciji UFC. V njej je The Real Deal zabeležil skoraj 30 borb, njegov izkupiček zmag in porazov pa je zdaj 20 zmag in 17 porazov.

