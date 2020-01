Želva: Prisežem, da nihče ne trenira več kot jaz #video

Eno zadnjih borb v svoji dolgoletni karieri v svetu borilnih športov so v nedeljo na WFC 24 - BRAVE CF 34 "odplesali" trije slovenski veterani. Bojan Kosednar - Želva je po črni seriji, ki ga je spremljala zadnja leta, v nekaj mesecih dosegel še drugo zaporedno zmago, Marko Drmonjič pa je po veličastni bitki v drugi rundi z močnim nožnim udarcem v stegno in sodniški prekinitvi premagal rojaka Mateja Plavca.

"Fantje govorijo, kako trenirajo dvakrat na dan, a prisežem, da nihče ne trenira več kot jaz," je po novi zmagi za Planet povedal 36-letni Želva, ki je v nedeljo že po prvi rundi uničil hrvaškega nasprotnika Tončija Peruška. Kljub velikemu veselju ve, da dolgo ne bo več vztrajal na sceni, "zato je vsako tako slavje pred domačimi gledalci še toliko več vredno, vsako priložnost želim izkoristiti", je povedal Kosednar, ki je na svoji 25. profesionalni borbi dosegel 12. zmago.

Fotogalerija z borilnega spektakla v Hali Tivoli (foto: Vid Ponikvar):

1 / 110 2 / 110 3 / 110 4 / 110 5 / 110 6 / 110 7 / 110 8 / 110 9 / 110 10 / 110 11 / 110 12 / 110 13 / 110 14 / 110 15 / 110 16 / 110 17 / 110 18 / 110 19 / 110 20 / 110 21 / 110 22 / 110 23 / 110 24 / 110 25 / 110 26 / 110 27 / 110 28 / 110 29 / 110 30 / 110 31 / 110 32 / 110 33 / 110 34 / 110 35 / 110 36 / 110 37 / 110 38 / 110 39 / 110 40 / 110 41 / 110 42 / 110 43 / 110 44 / 110 45 / 110 46 / 110 47 / 110 48 / 110 49 / 110 50 / 110 51 / 110 52 / 110 53 / 110 54 / 110 55 / 110 56 / 110 57 / 110 58 / 110 59 / 110 60 / 110 61 / 110 62 / 110 63 / 110 64 / 110 65 / 110 66 / 110 67 / 110 68 / 110 69 / 110 70 / 110 71 / 110 72 / 110 73 / 110 74 / 110 75 / 110 76 / 110 77 / 110 78 / 110 79 / 110 80 / 110 81 / 110 82 / 110 83 / 110 84 / 110 85 / 110 86 / 110 87 / 110 88 / 110 89 / 110 90 / 110 91 / 110 92 / 110 93 / 110 94 / 110 95 / 110 96 / 110 97 / 110 98 / 110 99 / 110 100 / 110 101 / 110 102 / 110 103 / 110 104 / 110 105 / 110 106 / 110 107 / 110 108 / 110 109 / 110 110 / 110

Dvoboj veteranov pripadel Kranjskogorčanu

Poseben spektakel pa sta na prvi borbi večera pričarala tudi slovenska veterana, Kranjskogorčan Marko Drmonjič in Mariborčan Matej Plavec. Povprečna starost borcev je bila 38 let, predvsem po zaslugi 41-letnega Plavca, ki je na koncu moral čestitati v MMA bolj izkušenemu Drmonjiču. "Leva noga je za zdaj večja od desne. Če bi šla borba v tretjo rundo, bi bilo zelo zanimivo. A veste, kako je, čebula bi bila brez če le bula, tako da Marku vsa čast, trd je kot oreh," je Plavec športno priznal poraz in potrdil besede iz intervjuja, da je bila to njegova zadnja borba v karieri.

Proti koncu kariere gre tudi Drmonjič, a če bi mu šef WFC Zlatko Mahič ponudil borbo za pas proti Bolgaru Svetlozarju Savovu, bi jo z veseljem sprejel. "Lepše poslovilne borbe si ne bi mogel želeti," je odločno povedal Drmonjič (10 zmag - 10 porazov - 1 remi).

Ste zamudili bitko Želve ter dvoboj Drmonjiča in Plavca? Nič hudega:

Preberite še: