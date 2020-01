Oblekel Dončićev "dres"in Želvi pokazal svojo moč #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američan Phil Hawes, ki se bo v nedeljo na dogodku WFC 24/BRAVE CF 34 udaril z Brazilcem Yurijem Frago, je že prispel v Ljubljano in na treningu v telovadnici MMA Ljubljana že pokazal svojo moč. Njegov sparing partner je bila slovenska MMA legenda Bojan Kosednar, ki je hitro opazil, da je Megatron resen borec. Tudi Želva bo del nedeljskega spektakla, ko se bo v borbi v velterski kategoriji udaril s hrvaškim borcem Tončijem Peruškom.

Megatronu je dobrodošlico v MMA Ljubljana izrekel Želva:

Komaj čaka, da pokaže, kaj zna

"S trenerjem sva v tem treningu kampu poskušala nekaj novih stvari in komaj čakam, da jih pokažem ljubljanskemu občinstvu. Yuri, hvala, da si sprejel borbo, v nedeljo bo šlo zares," pred nedeljskim obračunom proti Brazilcu Yuriju Fragi pove ameriški borec, ki si je kmalu po prihodu oblekel majico s Triglavom na prsih in s številko 77, ki jo pri Dallasu nosi naš košarkarski zvezdnik Luka Dončić. S to potezo se je zagotovo dodatno prikupil slovenskim ljubiteljem mešanih borilnih veščin.

"Pred vsako novo borbo pogledava posnetke preteklih dvobojev, da popraviva napake in ga še izboljšava. Ni kaj filozofirati, pripravljen je, konec bo v prvi rundi z nokavtom," odločno napove tudi Hawesov trener Daniel Carbonel.

Borilni kartici Američana in Brazilca:

V Hali Tivoli bo pokalo:

Seznam borb na borilnem spektaklu WFC - Brave:

Foto: Facebook Brave CF

Preberite še: