Na Hrvaškem želvi napadli kopalca

Na Hrvaškem sta se v dveh dneh zgodila dva napada morskih želv na kopalca. V torek je želva napadla in ugriznila žensko, ki se je kopala na plaži na otoku Čiovo, v sredo pa je želva na plaži Slatine napadla 32-letnika iz Trogirja, ki je na počitnice prišel z dekletom in šestmesečnim dojenčkom, poroča portal Slobodna Dalmacija.

"S hčerko in dekletom smo plavali in šli počasi v globino. Med potapljanjem sem se iz oči v oči srečal s 50-kilogramsko želvo. Poznavalci pravijo, da je glede na svojo težo precej stara. Ker je samica, predvidevam, da je nekje odložila svoja jajčeca. To je tudi razlog njene agresivnosti," je za omenjeni portal povedal kopalec, ki ga je na plaži napadla želva.

Želvina glava je bila povsem prekrita z ostrigami

To je bilo dojenčkovo prvo kopanje, zato je 32-letnik deklico, takoj ko je želvo opazil, potisnil k mami. "Če bi ugriznila dojenčka, si ne bi odpustil. Ko sem deklico umaknil, me je želva zgrabila. Vse to se je zgodilo na globini približno od šestih do sedmih metrov," je pojasnil.

Dodal je, da je bila želvina glava velika kot dve človeški glavi in da je bila povsem prekrita z ostrigami. "Za kratek čas sem prišel iz morja, da sem pogledal, kako se počutita dekle in dojenčica, nato pa sem se vrnil v morje. Želva mi je spet sledila in uspelo mi jo je posneti, saj mi nihče ni verjel," je sklenil.

To ni prvi napad želve na kopalca v tem mesecu. V torek je žensko, ki se je kopala na plaži na otoku Čiovo, v plitvini napadla želva kareta. Ugriznila jo je v hrbet in pustila veliko sled s premerom od 10 do 12 centimetrov. "Rana je takoj zakrvavela in pomodrela," je povedal njen mož.

Želve sicer običajno ne napadajo ljudi, razen če se zaradi odloženih jajčec počutijo ogrožene.