Rekordna temperatura morja na Floridi

Termometer na boji v zalivu Manatee ob obali Floride je v ponedeljek pokazal 38,4 stopinje Celzija, je poročala Nacionalna vremenska služba ZDA, čeprav podatek še ni uradno potrjen. Ko bo ponedeljkova temperatura morja uradno potrjena, bo predstavljala rekordno vrednost, odkar obstajajo meritve. Dozdajšnjo rekordno temperaturo, ki je znašala 37,6 stopinje Celzija, so izmerili pred tremi leti pri Kuvajtu.

Odmiranje koral

Posledice takšnih temperatur so lahko resne, predvsem za morske korale. Raziskovalec ameriške nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA) Andrew Ibarra, ki se je s kajakom odpravil na to območje, je ugotovil, da je pobeljen celoten koralni greben. Vsaka posamezna kolonija koral je pokazala neko obliko bledenja, delnega ali popolnega beljenja, poroča tiskovna agencija AP.

Do osemdesetih let prejšnjega stoletja je bilo beljenje koral večinoma neznan pojav, danes pa je vse pogostejši. Foto: Reuters

Bledenje in beljenje koral ne uničita, vendar jih oslabita in lahko privedeta do odmrtja. Ta pojav se pojavi, ko temperatura vode preseže nekaj čez 30 stopinj Celzija.

Foto: Reuters

Po podatkih NOAA so temperature morja na gladini po vsem svetu aprila, maja in junija podrle mesečne rekorde glede vročine, tudi temperature v severnem Atlantskem oceanu so presegle običajne vrednosti. Na nekaterih območjih v bližini kanadske Nove Fundlandije so bile za od pet do šest stopinj Celzija višje od običajnih.