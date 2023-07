Letošnje poletje na severni polobli je že zaznamovalo nekaj izrednih vremenskih pojavov, vključno s sušo v Španiji in vročinskimi valovi na Kitajskem in v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je v izjavi navedel C3S, je letošnji junij krepko presegel rekord izpred šestih let. Rekordne junijske temperature so meteorologi izmerili v severozahodni Evropi, kjer so v vodah okoli Irske, Velike Britanije in v Baltskem morju zabeležili "izjemne morske vročinske valove".

Obseg antarktičnega ledu je dosegel najnižjo raven od začetka satelitskih merjenj in je bil kar 17 odstotkov pod povprečjem.

Bistveno topleje kot po navadi je bilo v delih Kanade, ZDA, Mehike, Azije in vzhodne Avstralije, po drugi strani pa je bilo nekoliko hladneje v zahodni Avstraliji in na zahodu ZDA in Rusije, so še navedli pri C3S.

Poleg visokih površinskih temperatur svetovnih oceanov je velik dejavnik pri rekordnih globalnih temperaturah tudi El Nino.

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je v torek potrdila, da se vrača ta vremenski pojav, zaradi katerega naj bi po svetu v bližnji prihodnosti pustošile suše, požari, poplave in monsuni. El Nino se zgodi vsakih nekaj let zaradi segrevanja zgornjih plasti vode v srednjem in vzhodnem delu Tihega oceana.

Zaragozo, glavno mesto istoimenske province, so v četrtek prizadeli hudo neurje s točo in hudourniške poplave, ki so povzročile obsežno škodo in motnje. Močno deževje in toča sta prizadela kmetijski sektor, prometni sistem in mestno infrastrukturo. Številni ljudje so obtičali v svojih vozilih, o smrtnih žrtvah k sreči ne poročajo. Neurje s točo je bilo še posebej uničujoče za vinograde v mestu Paniza, kjer so kmetje poročali o stoodstotni izgubi pridelka.

Ponekod po mestu je padlo do 54,2 litra na kvadratni meter, pri čemer je poplavilo eno od obvoznic in druge ulice. Številni vozniki so ostali ujeti v svojih avtomobilih, reševati pa so jih morali gasilci in potapljači. Poplave so prizadele tudi avtobusni promet, več linij je bilo prekinjenih ali preusmerjenih.