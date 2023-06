Izredne razmere: Srbijo prizadeli obilno deževje in poplave #video

Po vsej Srbiji poročajo o obilnih padavinah in poplavljanju rek in potokov, poroča srbski spletni portal televizije N1. Gasilci in reševalci so na terenu po vsej državi, v 37 mestih in občinah so razglasili izredne razmere. Rdeči križ je prebivalcem prizadetih območij zagotovil šest tisoč kilogramov paketov pomoči.

O obilnih padavinah in poplavah poročajo iz številnih krajev v osrednji in južni Srbiji. V Kragujevcu je zaradi močnega deževja poplavilo kletne prostore kirurškega bloka kliničnega centra ter okoli 100 hiš in dvorišč, v mestu in okolici so evakuirali 14 ljudi, med njimi tudi otroka.

Vodja službe za izredne razmere v Kragujevcu Zoran Kočović je za lokalni portal InfoKG povedal, da žrtev ni bilo.

Razglasili bodo izredne razmere

O težavah zaradi padavin in poplav poročajo tudi iz mesta Kraljevo. Župan mesta in vodja tamkajšnjega štaba za izredne razmere Predrag Terzić je napovedal, da bodo danes razglasili izredne razmere.

V Jagodini je reka Belica dosegla kritično raven, zato so za promet zaprli več cest in dva mostova. S težavami zaradi poplav se spopadajo v okolici mest Valjevo in Aranđelovac, poplavilo je tudi Kruševac, pod vodo so Koceljeva, Aleksandrovac, Brus, Medveđa in Kuršumlija.

V Novem Pazarju brez prestanka dežuje že več kot 24 ur, poplave pa so povzročile veliko škodo. Voda je vdrla v domove, dvorišča, delavnice in druge objekte. Tudi iz Beograda so poročali o obilnih padavinah, med drugim je voda vdrla skozi streho glavne železniške postaje Prokop.

Zaradi posledic padavin in poplav je Rdeči križ Srbije danes razposlal šest tisoč kilogramov paketov pomoči za ogrožena gospodinjstva v Jagodini, Rekovcu, Kruševcu, Kuršumliji, Svilajncu, Despotovcu in Sokobanji, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Obdobje obilnega deževja se je v Srbiji začelo konec maja. Sektor za izredne razmere notranjega ministrstva je od takrat po navedbah srbskih medijev po vsej državi posredoval 520-krat, skupno so doslej evakuirali 77 ljudi.