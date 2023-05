Umetna inteligenca bo napovedovala poplave za Slovenijo

Že več kot desetletje sodelujejo z reševalci, da bi razvili tehnologijo in programe, ki pomagajo ohranjati ljudi varne, obveščene in izven nevarnosti, so zapisali v podjetju.

Že več kot desetletje sodelujejo z reševalci, da bi razvili tehnologijo in programe, ki pomagajo ohranjati ljudi varne, obveščene in izven nevarnosti, so zapisali v podjetju. Foto: Bojan Puhek

Tehnološki velikan Google je najavil razširitev svoje platforme Flood Hub, ki s pomočjo umetne inteligence napoveduje poplave. Storitev so razširili na 80 držav, med njimi je tudi Slovenija. Organizacije in posamezniki v teh regijah lahko odslej prek platforme dostopajo do informacij za obdobje do sedem dni vnaprej, so sporočili iz družbe.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, si Google s pomočjo umetne inteligence že dlje časa prizadeva nasloviti podnebno krizo, ogroženim skupnostim pomagati, da bi ostale varne, in se prilagoditi vplivu podnebnih sprememb. V sklopu teh prizadevanj širijo zmogljivost napovedovanja poplav na 80 držav v Afriki, azijsko-pacifiški regiji, Evropi ter Južni in Srednji Ameriki, med njimi je tudi Slovenija.

Z vnaprejšnjimi informacijami do priprav na poplave

Vlade, humanitarne organizacije in posamezniki bodo lahko odslej prek Googlove platforme Flood Hub dostopali do pomembnih informacij za obdobje do sedem dni vnaprej in se tako lahko pripravili ali prilagodili na napovedane poplave. Družba si prav tako prizadeva razširiti opozorila o napovedanih poplavah v Googlovem iskalniku in zemljevidih s ciljem, da bodo informacije uporabnikom na voljo, ko jih najbolj potrebujejo, so sporočili.

Platforma trenutno vključuje nekatere regije z najvišjimi odstotki prebivalstva, izpostavljenega poplavnim tveganjem, kot so Nizozemska, Vietnam, Mjanmar, Laos in Kambodža. Vključuje tudi države, ki se spopadajo z bolj ekstremnim vremenom, kot so Belgija, Španija in Nemčija v Evropi, in srednjeameriški suhi koridor v Nikaragvi, Hondurasu in Gvatemali.

Tudi informacije o požarih in potresih

Umetna inteligenca obdeluje raznolike, javno dostopne vire podatkov, kot so vremenske napovedi in satelitski posnetki. Tehnologija nato združuje hidrološki model, ta napoveduje količino vode, ki teče v reki, in poplavni model, ki napoveduje, katera območja bodo prizadeta in kakšna bo višina vode.

Flood Hub je del sistema odzivanja na krizne razmere Google Crisis Response, s katerim želijo ljudem v kritičnih trenutkih zagotoviti dostop do zaupanja vrednih informacij in virov, vključno z obveščanjem o požarih in potresih.