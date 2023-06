Zalite hiše, 340 ljudi brez elektrike. V potok padel človek, ki ga niso našli. #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo so se proti večeru nad osrednjim delom države razvila močna neurja, ki so zajela predvsem območje med Domžalami, Vranskim in Trbovljami. Največ dogodkov je bilo zabeleženih na območju regijskih centrov za obveščanje Ljubljana (25) in Trbovlje (19) ter na območju Celja en dogodek, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Meteorne vode so zalile 36 stanovanjskih in drugih objektov ter šolo v Izlakah, hudourniki so ponekod prestopili struge in zalili cestišča, prepuste ter ogrožali objekte.

Sprožili so se trije zemeljski plazovi, dva udora cestišč, podrlo se je eno drevo.

Pri Zagorju ob Savi je bila motena oskrba z električno energijo. Po podatkih Elektra Ljubljana je bilo brez oskrbe z električno energijo okoli 340 odjemalcev.

Za odpravljanje posledic neurja je bilo aktiviranih 28 gasilskih enot, skupno okoli 70 gasilcev. Gasilci in delavci komunalnih in cestnih služb so ponekod še na terenu, najverjetneje bodo tudi danes dopoldne.

Človek padel v potok

Ob 21.22 je v naselju Krače v občini Zagorje v hudourniški potok padel človek. Posredovali so gasilci PGD Izlake, Trbovlje mesto, Čolnišče in PRS Trbovlje. Človeka niso našli, iskanje se nadaljuje.

Sredi dneva in popoldne plohe in nevihte

Danes dopoldne bo delno jasno, več oblačnosti bo v krajih na vzhodu. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija.

Ponoči se bo postopno razjasnilo.

V petek bo sprva precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Čez dan bo spet spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo nastajale predvsem sredi dneva in popoldne.