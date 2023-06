Huda ura v okolici Maribora, danes spet slaba napoved #foto

Z uprave za zaščito in reševanje po včerajšnjih neurjih poročajo o več škodnih dogodkih. Voda je vdirala v stanovanjske hiše, ogrožala objekte in vrtove, na območju Maribora se je sprožilo več zemeljskih plazov. Tudi danes grozijo krajevne plohe in nevihte, dopoldne bodo narasle reke na zahodu, jugu in deloma v osrednji Sloveniji, popoldne pa ob lokalno močnejših padavinah tudi drugod po Sloveniji.

V Dovjah v občini Kranjska Gora je v ponedeljek dopoldan meteorna voda zamakala skozi streho stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dovje in Mojstrana so streho prekrili s folijo in preprečili nadaljnje zamakanje.

V naselju Velika Kostrevnica v občini Šmartno pri Litiji je meteorna voda zamakala v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Kostrevnica so s ponjavo prekrili približno 25 kvadratnih metrov strehe.

Na Glavnem trgu v Mariboru je meteorna voda zalila podhod. Gasilci JZ GB Maribor so izčrpali približno 500 litrov meteorne vode. Na Sadjarski ulici v naselju Rače v občini Rače - Fram pa je meteorna voda ogrožala objekte, igrala in vrtove. Gasilci PGD Rače so izčrpali približno 40 kubičnih metrov meteorne vode.

Razmočena tla sprožila zemeljske plazove

Ob 10.15 so v ponedeljek na ulici V zavoju v Mariboru gasilci JZ GB Maribor prekrili zemeljski plaz v velikosti približno 300 kvadratnih metrov. Nadaljnjo sanacijo bo prevzela Civilna zaščita Mestne občine Maribor, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Ob 11.19 so v naselju Osek v občini Sveta Trojica gasilci PGD Osek s folijo prekrili približno 100 kvadratnih metrov terena, kjer se je pojavil zemeljski plaz, o čemer so obvestili tudi občinskega poveljnika Civilne zaščite.

Okoli poldneva se je v naselju Šomat v občini Šentilj premaknil že obstoječi zemeljski plaz ob stanovanjski hiši. Gasilci PGD Paloma - Sladki vrh so uredili odvodnjavanje in s folijo prekrili 100 kvadratnih metrov plazovitega območja. Slabi dve uri kasneje se je v isti občini v naselju Sladki Vrh pod cestiščem sprožil zemeljski plaz. Gasilci PGD Paloma - Sladki vrh so s folijo prekrili približno 15 kvadratnih metrov plazovitega območja in postavili protipoplavne vreče za preusmeritev toka vode.

Na tem območju so zabeležili še en dogodek, ko so se ob 15.57 na Vojaški cesti v Ceršaku na že saniranem plazu ponovno pojavile razpoke v zemljini. Gasilci PGD Ceršak so nove razpoke prekrili s folijo.

Vodnatost rek po Sloveniji večinoma srednja

Velike pretoke imajo Mura in reke v porečju Save Dolinke in v zgornjem toku Savinje. Naraščajo predvsem reke na zahodu in jugu Slovenije. Pretoki rek drugod po Sloveniji so večinoma ustaljeni ali pa se počasi zmanjšujejo.

Danes dopoldne bodo narasle reke na zahodu, jugu in deloma v osrednji Sloveniji, popoldne pa, ob lokalno močnejših padavinah, tudi drugod po Sloveniji. Ob močnejših padavinah lahko hitro narastejo zlasti posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke v severovzhodni Sloveniji. Pri tem so možna razlivanja in zastajanja padavinske in zaledne vode.

Foto: Arso

V prihodnjih dneh bo vodnatost večine rek srednja z občasnim prehodnim naraščanjem. Jutranja temperatura večine rek je bila med 8 in 18 stopinj Celzija, Blejsko jezero je imelo 19 stopinj Celzija, morje v Kopru pa skoraj 20 stopinj Celzija.

Plohe in nevihte tudi prihodnje dni

Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija.

Ponoči se bo ozračje umirilo, do jutra se bo predvsem v zahodni polovici Slovenije delno zjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, v Gornjesavski dolini okoli 8 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija.

Napoved za sosednje pokrajine

Danes zjutraj in dopoldne se bodo predvsem v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu pojavljale krajevne plohe in nevihte. Popoldne bodo krajevne padavine nastajale tudi drugod, ob severnem Jadranu se bo delno razjasnilo.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte.

V četrtek in petek se bo nadaljevalo spremenljivo vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo nastajale predvsem sredi dneva in popoldne.