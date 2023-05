Posledice še niso odpravljene, čez noč še devet zemeljskih plazov

Ponoči so gasilci odpravljali posledice škode zaradi obilnega večdnevnega deževja na območjih občin Ptuj, Murska Sobota in Celje. Čez noč se je sprožilo še devet zemeljskih plazov na območjih občin Maribor, Benedikt, Šentilj, Apače, Ljutomer in Lenart. Aktiviranih je bilo pet gasilskih enot, ki so s folijo prekrile plazišča, poroča uprava.

Kot so še sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so štiri gasilske enote črpale vodo iz objektov in čistile odtočne jaške.

Zaradi poplav in zemeljskih plazov so zaprte številne ceste. Na cesti Spuhlja–Zavrč na mejnem prehodu Zavrč zaradi nevarnosti plazenja vozišča promet poteka izmenično enosmerno, poroča prometnoinformacijski center.

Na odseku Pesnica–Šentilj v Kaniži promet poteka izmenično enosmerno zaradi zemeljskega plazu.

Cestišča so ponekod še vedno poplavljena

Na več odsekih so zaradi poplavljenega cestišča zaprte ceste, in sicer na cesti Smednik–Kostanjevica pri Zameškem, na cesti Črenšovci–Razkrižje na mostu čez Muro, na cesti Jurovci–Leskovec v Leskovcu. Na cesti Murska Sobota–Gederovci med Mursko Soboto in Kupšinci je promet urejen izmenično enosmerno. Na cesti Videm–Zg. Leskovec je pred mejnim prehodom popolna zapora zaradi poplavljenega cestišča in odstranjevanja plazu.

Cesta Maribor–Pernica je zaradi zemeljskega plazu zaprta med Malečnikom in krožiščem pri avtocestnem priključku Pernica, prav tako je zaprta cesta Zgornja Kungota–Plač pri Podigracu, na lokalni cesti Bresternica–Gaj–Sveti Jurij pa je zaprt odsek Bresternica–Šober.