Razmere se spreminjajo iz minute v minuto: voda dre, nastajajo hudourniki, zaprte so ceste

Po obilnem deževju, ki je te dni zajelo državo, Arso opozarja na povečano možnost zemeljskih plazov. Številni so se posebej na vzhodu države, sprožili že v minulih dneh, ponekod ogrožajo stanovanjske objekte. Razmere so bile v torek zvečer zelo zahtevne na območju Šentilja, kamor naj bi danes na pomoč prišla tudi vojska.

Kot je v torek zvečer pojasnila vodja Civilne zaščite Šentilj Valentina Ošlovnik, se razmere spreminjajo iz minute v minuto. Ogroženo je celotno območje Šentilja, najhuje pa je bilo zvečer od Dobrenja do Štrihovca in od Zgornje do Spodnje Velke.

Voda dre iz bregov, nastajajo hudourniki. Iz še ene hiše so morali izseliti ljudi, saj je tam zaradi polzeče hribine postalo prenevarno. Zaprtih je tudi več cestnih odsekov. Ekipe civilne zaščite ostajajo na terenu, za pomoč so prosili tudi vse gasilce, je dodala vodja Civilne zaščite Šentilj.

Ponoči bo sicer dež po napovedi Arsa oslabel in ponekod prehodno tudi ponehal. Čez dan bo oblačno, predvsem v notranjosti bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Naraščanje rek se bo nadaljevalo tudi danes čez dan

Po podatkih Agencije RS za okolje številni manjši vodotoki in reke v severovzhodni Sloveniji ter reka Krka poplavljajo. Tudi reka Ščavnica v spodnjem toku še narašča in bo v naslednjih urah poplavila v večjem obsegu. Prav tako sta v srednjem in spodnjem toku še narasli Pesnica in Dravinja. V zgornjem toku se njuno naraščanje že umirja.

V Pomurju poplavljajo posamezni manjši vodotoki, zastaja in poplavlja tudi padavinska voda. Krka se razliva ob celotnem toku. Naraščanje se bo nadaljevalo tudi danes čez dan, v spodnjem toku predvidoma do popoldneva. Razlivata se tudi Kolpa in Lahinja. Kolpa bo največji pretok dosegla predvidoma zjutraj, ko lahko poplavi v manjšem obsegu. Mura se bo ponoči in jutri razlivala znotraj protipoplavnih nasipov.