Pred nami je deževen dan, pojavljale se bodo nevihte z nalivi

Danes bo večinoma oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami, mogoči bodo močnejši nalivi. Več dežja bo v zahodni polovici Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, ob morju do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Dobro jutro, danes bo pogosto deževalo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi. Ponoči se bo dogajanje prehodno umirilo. Jutri čez dan bodo znova krajevne plohe in nevihte. pic.twitter.com/BHXUP4ESrz — ARSO vreme (@meteoSI) June 5, 2023

V torek bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 17 do 24 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

Nad Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Z vetrovi južnih smeri nad naše kraje doteka vlažen in nestabilen zrak.

V sosednjih pokrajinah bo danes precej oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Predvsem v krajih zahodno od nas bodo mogoči tudi močnejši nalivi. V torek zjutraj in dopoldne se bodo predvsem v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu pojavljale krajevne plohe in nevihte. Popoldne bodo krajevne padavine nastajale tudi drugod, ob severnem Jadranu se bo delno razjasnilo.