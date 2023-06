Pozor, zaradi neurja močno oviran promet na štajerski avtocesti

Ponekod po Sloveniji poročajo o močnem popoldanskem neurju. Zelo pestro je trenutno na območju Domžal, Vranskega in Trbovelj, poroča Meteoinfo.si. Zaradi večje količine vode na cestišču je močno oviran promet na štajerski avtocesti in regionalni cesti med Blagovico in Trojanami, pa sporočajo s prometnoinformacijskega centra. V Lukovici, Zagorju ob Savi in Kamniku je meteorna voda zalila več stanovanjskih objektov, v Zagorju ob Savi pa je 340 prebivalcev ostalo brez električne energije.