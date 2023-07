Sredozemsko morje je čedalje toplejše in vse bolj slano

Znanstveniki so tudi ugotovili, da se morska gladina v povprečju dvigne za približno 2,8 milimetra na leto. Pospešeno dvigovanje morske gladine je opaziti že od 90. let prejšnjega stoletja.

Španski raziskovalci so pred kratkim objavili izsledke raziskave, v kateri ugotavljajo, da se Sredozemsko morje vse hitreje segreva in postaja tudi vse bolj slano. Morje v zahodnem Sredozemlju se zaradi podnebnih sprememb segreva s hitrostjo približno dve stopinji Celzija na sto let, so ugotovili.

Ponekod v Sredozemlju, denimo pri kraju L'Estartit na Costa Bravi, se segreva celo hitreje, s hitrostjo treh stopinj na sto let, so zapisali znanstveniki s španskega morskega raziskovalnega inštituta ICM-CSIC v raziskavi, objavljeni v reviji Journal of Marine Science and Engineering.

Rezultati raziskave temeljijo na analizi podatkov iz zadnjih 30 let in so bili izmerjeni v vseh vodnih globinah, izsledke povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Narašča tudi slanost morja

Povečuje se tudi slanost Sredozemskega morja, ki je na primer višja od slanosti Atlantika, ker več vode izhlapi, kot je vanj steče iz rek, ki se izlivajo v Sredozemlje. Mešanje vode z Atlantikom je zelo omejeno, saj je Gibraltarska ožina zelo ozka.

Druge raziskave tudi kažejo, da povečanje temperature in slanosti vode ogroža biotsko raznovrstnost v Sredozemlju.

V toplejših vodah Sredozemlja je zdaj že skoraj tisoč tujerodnih vrst, ki se vsako leto širijo severneje in zahodneje ter izrinjajo domorodne vrste, pa po poročanju dpa opozarja okoljevarstvena organizacija Svetovni sklad za naravo (WWF).