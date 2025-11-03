Slovenska resničnostna zvezdnika Igor Mikič in Polona Kranjc, ki sta se zapletla med snemanjem šova Kmetija, sta se po poročanju Slovenskih novic razšla.

Da je ljubezni med njima konec, saj sta se pred nekaj tedni razšla, je za omenjeni portal potrdila 23-letna Kranjc, ki več podrobnosti ni želela razkriti.

V Italiji "zganjala romantiko"

Čeprav sta bila par že več kot pol leta, sta zvezo naznanila maja letos, ko je 38-letni Igor Mikič, znan tudi pod vzdevkom Alfa Mikič, za revijo Lady povedal, da sta med prvomajskim oddihom v Italiji "zganjala romantiko". Skupaj sta obiskala zabaviščni park Gardaland, nato pa še Verono, kjer sta opravila najpomembnejši turistični ritual, ki naj bi prinašal srečo – dotaknila sta se prsi kipa Julije iz zgodbe o slovitih veronskih zaljubljencih.

Oba smo lahko spremljali v zadnji sezoni šova Kmetija, kjer sta se spoznala in tudi zapletla, sicer pa sta že prej sodelovala v več resničnostnih šovih. Mikiča se gledalci spomnijo iz šova Exatlon, v katerem je v prvi sezoni sodeloval kot tekmovalec, v drugi pa kot sovoditelj oziroma poročevalec s terena, Polona Kranjc pa je tekmovala že v eni od prejšnjih sezon Kmetije, pred tem pa v prvi sezoni šova Sanjski moški, ko se je potegovala za srce Gregorja Čeglaja.

Preberite tudi: