Kaj morate vedeti, če boste v soboto na Hrvaškem

Trgovine na Hrvaškem bodo to soboto morale ostati zaprte. Praznovali bodo namreč dan zmage in domovinske hvaležnosti, v skladu z novim zakonom o trgovini pa prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah velja tudi za državne praznike. Trgovine ne bodo smele biti odprte niti v turističnih središčih na Jadranu, opozarjajo hrvaški mediji.

V skladu z zakonom o trgovini, ki na Hrvaškem velja od 1. julija letos, so lahko trgovine odprte le 16 nedelj v letu. Katere nedelje so to, se trgovci odločijo sami, večinoma pa so svoje poslovalnice razdelili na tiste ob morju in v notranjosti države, pri čemer so prve čez poletje v veliki večini odprte.

Trgovine v turističnih središčih ob Jadranu, ki so torej zadnje štiri nedelje lahko poslovale, bodo tako v soboto morale ostati zaprte. Prepoved velja prav tako za pekarne in tržnice, danes opozarja portal Index.hr.

V zakonu namreč piše, da so maloprodajni objekti ob praznikih zaprti. Izjema so prodajalne v sklopu železniških in avtobusnih postaj, letališč, morskih pristanišč, trajektov in letal kot tudi tiste na bencinskih črpalkah, v bolnišnicah, hotelih, kulturnih in verskih ustanovah, navtičnih marinah, kampih ter na kmečkem turizmu in zavarovanih območjih narave.

Naslednji tak dan bo torek, 15. avgusta, ko je praznik Marijinega vnebovzetja.

Takšna določba v zakonu, ki ga je sprejela vlada stranke HDZ, pomeni, da trgovine, pekarne, tržnice in trgovska središča sredi turistične sezone dva dneva ne bodo odprti, piše portal. Ob tem navaja zatrjevanje predsednika hrvaške vlade Andreja Plenkovića, da zakon o trgovini upošteva dejstvo, da je Hrvaška turistična država.

V nedeljo bodo nato, v nasprotju s soboto, lahko odprte tiste trgovine, ki so si to nedeljo izbrale za delovno.