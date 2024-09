Kljub svoji mladosti simpatična pevka Ines Erbus letos praznuje že deseto obletnico samostojne kariere. S petjem se je prvič srečala pri osmih letih, ko je začela prepevati v otroškem pevskem zboru RTV Slovenija. V najstniških letih je bila sedem let članica druge generacije zasedbe Foxy Teens, zatem pa stopila na samostojno glasbeno pot.

Širša javnost jo pozna po petju v hrvaškem jeziku, vendar je s svojim vokalom že večkrat navdušila tudi v slovenščini. Tako prvič predstavlja videospot za pesem v slovenščini Ranjeno srce, ki je sicer priredba deklet prve generacije zasedbe Foxy Teens.

Poglejte videospot:

Koncert v družbi dobrih prijateljev

Deseto obletnico svoje samostojne kariere bo praznovala 27. decembra v Hali Tivoli. Glasbeni spektakel, ki bo postregel z odlično glasbo, plesalci in marsikaterim presenečenjem, bo dogodek, ki ga pevka že nestrpno pričakuje: "Zelo se veselim, da bomo po desetih letih znova na odru stale Foxy Teens in nostalgično obujale spomine na vse trenutke, ki smo jih preživele skupaj." Na odru se ji bodo tako pridružile nekdanje članice skupine Nika Krmec in Kim Perne.

Ker želi ta dan preživeti v najboljši družbi, bodo ob njej tudi njeni dobri prijatelji, med drugim David Amaro. "Preostali pa naj za zdaj ostanejo še skrivnost. Zame bo to velik izziv, vendar čutim, da je čas za nekaj posebnega. Svoji zvesti publiki želim pripraviti spektakel, ki si ga zaslužijo," je povedala in dodala: "Bodi to, kar si, saj ljudje prepoznajo pristnost. Pomembno je, da nikoli ne odnehaš in si zvest samemu sebi. Od malih nog sem sanjala o tem, da bom pevka, in danes sem neizmerno hvaležna, da lahko počnem nekaj, kar me resnično osrečuje, in da bom 27. decembra izpolnila še eno veliko željo."

V videospotu za pesem Ranjeno Srce je nastopil njen dober prijatelj in fotograf Tibor Golob. Foto: Matic Gabriel

Počuti se, kot da je bila napisana zanjo

Poglavje s skupino Foxy Teens je sklenila pred desetimi leti, ko se je odločila za samostojno glasbeno pot. "Ker pa me je to obdobje zaznamovalo in me pripravilo na vse nadaljnje korake v karieri, ostaja pomemben del moje zgodbe. Tudi zato sem se odločila, da želim svojo obletnico praznovati prav v tem duhu, in sem posnela pesem, ki mi je tako zelo ljuba, že odkar pomnim," je povedala.

In dodala: "Lepe melodije in še lepša besedila si zaslužijo, da živijo med nami še dolgo, zato sem pesmi Ranjeno srce podarila novo preobleko. Besedilo je z leti dobilo pravi pomen in počutim se, kot da je bilo napisano zame. Od prve do zadnje besede. Lepo je, če se lahko povežemo skozi glasbo, in verjamem, da se bo marsikdo našel v njej."

Pravi, da je bilo prvih deset let njene glasbene kariere nepozabnih. "Za svojo dosedanjo kariero lahko z veseljem rečem, da jo je zaznamovala pozitiva. Mislim, da je glasba nekaj, ob čemer velika večina uživa, in sama čutim, da je to moje poslanstvo. Da prek glasbe in nastopanja ljudem prelijem malo sebe in svoje energije. Če lahko nekomu polepšam dan in ob tem uživam tudi sama, je moje srce na mestu. Brez nastopanja in glasbe si svojega življenja preprosto ne predstavljam," je dejala 31-letnica, ki je že kot otrok ves čas prirejala nastope za družino in prijatelje. "Glasba ima zame že od nekdaj velik pomen. Glede na to, da sta oba starša glasbenika, sem ta svet spoznavala že zgodaj in nič čudnega ni, da sem tudi sama ostala v tem poslu," je sklenila.

Širša javnost jo pozna po petju v hrvaškem jeziku, vendar je s svojim vokalom že večkrat navdušila tudi v slovenščini. Foto: Osebni arhiv Ines Erbus

