Pretep na veselici: poškodovanih šest oseb, varnostniki uporabili solzivec #video

Na prireditvenem prostoru v Vitanju sta se v noči na nedeljo stepla moška, po posredovanju varnostnih služb pa se je v pretep vključilo še več oseb. Varnostniki so uporabili plinski razpršilec, zaradi česar je več oseb poiskalo zdravniško pomoč. Po dozdajšnjih podatkih je bilo poškodovanih šest oseb, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Policisti so bili o množični kršitvi javnega reda in miru obveščeni v nedeljo okoli 2.30. Po do zdaj zbranih podatkih so predstavniki varnostnih služb poskušali pomiriti moška, ki sta se stepla, pri tem pa se je v pretep vključilo več obiskovalcev prireditve.

Posnetek dogajanja, ki ga je na kanalu YouTube objavil Svet24, si lahko ogledate spodaj.

Kot so navedli na PU Celje, podatke o udeleženih v pretepu, ki so kasneje iskali zdravniško pomoč, še zbirajo, prav tako preverjajo druge okoliščine.

"Za zdaj imamo podatek o šestih poškodovanih. Pet je lažje poškodovanih, pri eni osebi sumijo hude poškodbe," so pojasnili. Napovedali so, da bodo po zbranih obvestilih ustrezno ukrepali.