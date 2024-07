Slovenska pevka Ines Erbus je na Instagramu delila svoje dopustniške utrinke z dopustovanja na Sardiniji, kamor se je, kot je razvidno iz videoposnetka, odpravila v družbi še dveh prijateljic. Ena izmed njih je njena osebna trenerka Laura Škvorc.

Po Sardiniji takoj nazaj na oder

Na Sardiniji so uživale v slikovitih peščenih plažah in turkiznem morju ter se zapeljale tudi s čolnom in se naužile toplega italijanskega sonca. Kot je še na svojem profilu zapisala pevka, se je na oder vrnila po 24 urah na letališčih in 30 urah na poti. "Iz Sardinije direktno na oder … Lepo je biti doma," je še dodala.

