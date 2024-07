Več kot očitno neuspeh portugalske reprezentance na nedavno končanem evropskem prvenstvu ni pretirano vrgel iz tira nogometnega velezvezdnika Cristiana Ronalda, ki je delil utrinke z dopustovanja v krogu družine. Proste dni so se odločili preživeti v Savdski Arabiji na obali Rdečega morja.

39-letni Cristiano Ronaldo je s portugalskimi nogometaši tekmovanje v Nemčiji na letošnjem evropskem prvenstvu končal v četrtfinalu, ko jih je z 1:2 porazila Francija. Razočaranja ni skrival niti nogometni velezvezdnik Cristiano, ki je že pred prvenstvom dejal, da bo to njegovo zadnja udeležba na tekmovanju za prvaka stare celine.

A več kot očitno so manjši neuspeh in nedoseženi cilji v športu že pozabljeni, na vrsto pa so prišle tiste stvari, ki v življenju resnično štejejo, saj je Portugalec na Instagramu delil fotografije s počitnic v družbi svoje družine, ob kateri je zapisal: "Moje življenje," zapisu pa dodal emotikon srca.

Na fotografiji se je slikal s svojo partnerko Georgino Rodriguez in njunimi otroki. Ronaldo ima sicer pet otrok: dvojčka Eva in Mateo sta se rodila leta 2017 s pomočjo nadomestne matere, prav tako kot tudi njegov najstarejši otrok je sin Cristiano Jr., nogometaš pa ima skupaj s partnerko Georgino dve hčerki, Alano Martino in Bello.

Vsi skupaj so se za družinsko fotografijo zbrali na krovu luksuzne ladje, na kateri dopustujejo nekje v okolici Rdečega morja, natančne lokacije pa, kot se za svetovnega zvezdnika njegovega kova spodobi, ni razkril.

Na obali Rdečega morja se je napadalec arabskega kluba Al Nassr fotografiral tudi s 30-letno partnerko Georgino, s katero sta pokazala izklesani telesi, Cristiano pa se je s kolesom zapeljal tudi po peščeni plaži in po pomolu umetno zgrajene vasi nad morjem.

Par pogosto deli fotografije, na katerih njuna družina sodeluje pri različnih dejavnostih, skupaj pa tudi redno telovadita in skrbita za fizično kondicijo, se sproščata v savni ali pa uživata v igri z otroki. Kaj kmalu pa se bodo začele tudi priprave na novo sezono, zato Cristiano Ronaldo, ki pri svojih letih še vedno velja za enega najbolje fizično pripravljenih nogometašev, tudi na oddihu ničesar ne prepušča naključju.

