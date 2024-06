Cristiano pred evropskim prvenstvom na Instagramu podira številne rekorde

Kmalu, že prihodnji petek, se bo s prvo tekmo med Nemčijo in Škotsko začelo Evropsko prvenstvo v nogometu, na prvenstvu pa bo za Portugalsko zaigral tudi Cristiano Ronaldo, ki v teh dneh še na svojem Instagram profilu deli trenutke, ki jih preživlja s svojo družino in komentira objave drugih nogometašev, ob tem pa podira tudi številne rekorde.

Devetintridesetletni Cristiano Ronaldo bo s Portugalsko na letošnjem nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji med glavnimi favoriti za končno zmago in bo tako igral že na 11. velikem turnirju, s čimer je postal nov rekorder. A rekordi se nanj lepijo tudi izven nogometnih zelenic, saj jih Cristiano podira tudi družabnem omrežju Instagram.

Njegova otroka, dvojčka Mateo in Eva, sta namreč nedavno praznovala sedmi rojstni dan, njun slavni oče pa je ob tej priložnosti objavil njihovo skupno fotografijo, že dan kasneje pa tudi skupno družinsko fotografijo z ostalimi otroki in v družbi svoje partnerice Georgine Rodriguez, ob praznovanju rojstnega dne dvojčkov. Za njen opis je nogometaš izbral pomenljive besede: "Družina je na prvem mestu," in zapisu dodal emotikon srca.

Fotografija je v slabih 24 urah prejela skoraj 4,4 milijona všečkov, še nekaj več všečkov, 4,7 milijona, pa je dobila dan pred tem objavljena fotografija z dvojčkoma, ob kateri je ponosni Cristiano zapisal: "Vse najboljše za moja ljubljena Evo in Matea. Oče vaju ima zelo rad."

Ronaldo ima sicer pet otrok: dvojčka Eva in Mateo sta se rodila leta 2017 s pomočjo nadomestne matere kot tudi njegov najstarejši otrok je sin Cristiano Jr., nogometaš pa ima skupaj s partnerko Georgino dve hčerki, Alano Martino in Bello.

Ronaldo s komentarjem pod objavo Kyliana Mbappeja postavil nov rekord

Nogometaš Kylian Mbappe je ta teden dokončno potrdil, da se seli v madridski Real, kmalu za tem pa novico tudi objavil na svojem profilu. Pod njegovo objavo se je oglasil tudi nekdanji imetnik številnih rekordov v dresu belega baleta, Cristiano, njegov komentar pa je postal najbolj všečkan komentar v zgodovini družbenega omrežja.

"Sanje so se mi uresničile. Vesel in ponosen sem, da sem se pridružil svojemu sanjskemu klubu. Nihče ne more razumeti, kako navdušen sem. Navijači Real Madrida, komaj čakam, da vas vidim, in hvala za vašo neverjetno podporo," je zapisal navdušeni francoski napadalec in ob tem delil svoje otroške fotografije v klubski trenerki Real Madrida.

Na komentar dobil že skoraj 5,3 milijona všečkov

Pod objavo so se zvrstili številni komentarji nogometašev in drugih svetovnih zvezdnikov (David Beckham, Sergio Ramos, Diplo idr.), med njimi pa se je oglasil CR7, ki je Francozu zapisal: "Zdaj je čas, da gledam jaz. Komaj čakam, da vidim, kako boš zasijal na stadionu Santiago Bernabeo," je zapisal portugalski zvezdnik.

Njegov komentar je do tega trenutka všečkalo že skoraj 5,3 milijona ljudi in Ronaldo je tako podrl še en rekord, čeprav izven nogometnih zelenic. Toliko všečkov običajno prejmejo nekatere objave zvezdnikov, Portugalec pa je podrl še enega izmed številnih rekordov. Pred tem je bil na vrhu najbolj všečkanih komentarjev komentar s 3,7 milijona všečkov.

