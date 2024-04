Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo si je nekaj dni za tem, ko je ob porazu svojega Al Nassra v savdskoarabskem pokalu povsem izgubil živce, privoščil čas zase in se sproščal v družbi izbranke Georgine. Na plaži v Abu Dabiju sta uživala v skupnih trenutkih in s sledilci delila razgaljene fotografije.

"Dva dneva za naju," je pod fotografije, ki jih je delila s svojimi sledilci na Instagramu, zapisala 30-letna Georgina Rodriguez.

Kot je razvidno, sta si privoščila krajši oddih v Abu Dabiju in razgaljena uživala na tamkajšnji plaži. Uživala sta tudi v dobri hrani in pijači, med katero ni manjkalo koktajlov.

Zaradi nogometaševih številnih obveznosti par težko najde čas zase. Ko je 39-letni Cristiano Ronaldo prost, ta čas najraje preživi z Georgino in otroki. Trenutno se sprošča po napeti tekmi savdskoarabskega superpokala z Al Hilalom, med katero je povsem izgubil živce. Ni se mogel sprijazniti, da njegov klub izgublja 0:2, zato se je zapletel v spor z nogometašem Alijem Al Bulaihijem. Odrinil ga je s komolcem, da je padel na tla, in si za neprimerno obnašanje prislužil rdeči karton, s čimer se ni mogel sprijazniti.

Proti Sloveniji izgubil z 2:0

39-letnik sicer veliko časa preživi na treningih ali tekmah v tujini. Pred kratkim je s portugalsko nogometno reprezentanco obiskal Slovenijo in nastopil na razprodani prijateljski tekmi v Stožicah. Čeprav je večina gledalcev prišla zaradi njega, je tekmo dobila Slovenija z 2:0. Razočarani Ronaldo, ki je bil skoraj neopazen – ukvarjal se je samo s sodniki –, je takoj po zadnjem sodnikovem žvižgu pobegnil v slačilnico.

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez sta v zvezi od leta 2017. Spoznala sta se v trgovini Gucci, kjer je bila Georgina takrat zaposlena. Skupaj imata pet otrok – šestletna dvojčka Evo Mario in Matea, šestletno Alano in enoletno Bello, medtem ko ima Ronaldo iz prejšnje zveze še 13-letnega sina Cristiana Jr.

