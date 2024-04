Cristiano Ronaldo se je znova znašel na naslovnicah svetovnih medijev. Tokrat je bilo v ospredju njegovo neprimerno početje na igrišču v zaključku polfinalne tekme savdskoarabskega superpokala z Al Hilalom. Njegov Al Nassr je zaostajal z 0:2 in razjarjeni Ronaldo se je zapletel v spor z Alijem Al Bulaihijem, ki je skušal Portugalcu preprečiti, da bi dobil žogo in izvajal avt, na kar se je Ronaldo jezno odzval. Najprej ga je odrinil s komolcem, da je Al Bulaihi padel na tla, nato pa so se igralci obeh moštev začeli prerivati.

What is Ronaldo doing 😂😂😂 pic.twitter.com/qGGoe5hywk — george (@StokeyyG2) April 8, 2024

No way Ronaldo wanted to box a referee 😭😭😭 pic.twitter.com/jfeCbtedJN — 🥤𝑩𝒂𝒏𝒌𝒔 (@Afcbanks__) April 9, 2024

Za početje v 86. minuti srečanja si je 39-letni nogometaš prislužil rdeči karton, s čimer se nikakor ni mogel sprijazniti. Z roko je nato nekaj nakazal, kot da je želel zamahniti proti sodniku Mohammedu Al Hoaishu, ob odhodu z igrišča pa je sarkastično ploskal in kazal proti občinstvu, ali vidijo krajo, ki se je po njegovem mnenju odvijala na igrišču. Ronaldo se je v spor s sodnikom zapletel že v prvem polčasu, potem ko je Al Nassru že v sodnikovem dodatku prvega dela razveljavil zadetek, in si zatem prislužil rumeni karton.

Ronaldo reacts with passion after getting a red card 🟥💪🏼 Even at 39 Ronaldo still keep his intensity and competitive mindset 👏 pic.twitter.com/BxphJKkIrB — Svetlana (@laneksa7) April 8, 2024

To ni prvič to sezono, da se je Ronaldo v savdskoarabskem nogometu znašel na naslovnicah zaradi povsem napačnih razlogov. Vodje savdskoarabskega nogometa so nekdanjega zvezdnika Manchester Uniteda suspendirale za eno tekmo, potem ko je februarja med zmago Al Nassra nad Al Shababom naredil nespodobno gesto proti navijačem, ko so ti skandirali ime Lionela Messija.

Al Hilal je na koncu Al Nassr premagal z 2:1.

