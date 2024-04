Kljub zmagi proti Ronaldu padec za Slovenijo

Tekmeci Slovenije na evropskem prvenstvu, Angleži, so izgubili eno mesto in so po novem četrti, Danci so ostali 21. reprezentanca sveta, Srbi pa so nazadovali na 33. mesto.

Še naprej vodijo svetovni prvaki Argentinci pred Francozi, tretji so po novem Belgijci. V "top 10" jim sledijo Angleži, Brazilci, Portugalci, Nizozemci, Španci, evropski prvaki Italijani ter Hrvati. Glede na prejšnjo lestvico so najbolj napredovali Indonezijci, za osem mest, in so po novem 134. Azijski prvak Katar je zadržal visoko 34. mesto.

Lestvica Fife (4. april):



1. (1) Argentina 1855 točk

2. (2) Francija 1840,59

3. (4) Belgija 1798,46

4. (3) Anglija 1794,90

5. (5) Brazilija 1788,65

6. (7) Portugalska 1748,11

7. (6) Nizozemska 1742,29

8. (8) Španija 1727,50

9. (9) Italija 1724,60

10. (10) Hrvaška 1721,07

...

57. (55) Slovenija 1427,84