Slovenke kvalifikacije začele z zmago

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je uspešno začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025. Izbranke Saše Kolmana so v Šiški gostile Moldavijo in jo premagale z 2:0. V torek bodo v Skopju igrale proti Severni Makedoniji.

Čeprav Slovenke moldavske vrste niso podrobno poznale, saj proti njej še niso igrale, pa so se zavedale, da je kakovost na njihovi strani. Kolmanove igralke so to tudi upravičile, v strelih je bilo 28:1, in vpisale prvo zmago v kvalifikacijah za EP. Na drugi tekmi skupine C2 v ligi C je Severna Makedonija zmagala v Latviji s 4:3.

Slovenke so pričakovano prevladovale v polju, a posebej nevarne niso bile, čeprav je Zala Kuštrin v tretji in peti minuti prišla do strelov iz bližine, a bila neuspešna, tako kot Špela Kolbl v 30. minuti. Slovenke so si želele hiter zadetek, a ga dočakale šele ob koncu prvega polčasa, ko je Lara Prašnikar lepo prišla do strela in zadela za 1:0 s svojim 35. reprezentančnim golom.

Foto: www.alesfevzer.com V uvodu drugega polčasa se razmerje na zelenici ni bistveno spremenilo, Slovenke, 41. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, so imele pobudo proti 120. vrsti s svetovne lestvice, v 56. minuti pa unovčile premoč, ko je z 20 metrov žogo pod prečko poslala Kuštrinova. V 69. minuti so domače igralke spet le za malo zgrešile cilj, v 83. se je izkazala vratarka gostij, ki je v sodniškem dodatku ubranila še en poskus Lare Prašnikar.

Kvalifikacije so sestavljene iz ligaškega in finalnega dela, play-offa. Ligaška faza je v enaki obliki kot liga narodov: z ekipami, razdeljenimi v tri lige. Liga A in liga B imata po 16, liga C pa 19. Začetni položaj vsake ekipe v ligi je določen na podlagi rezultatov prejšnje lige narodov za ženske.

Kvalifikacije imajo dva cilja: uvrstitev na EP in biti čim višje uvrščen za prihajajočo ligo narodov, ki bo na sporedu v sezoni 2025/26.