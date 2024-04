Zadetki in zmage v svetu športa že dolgo veljajo za najboljše zdravilo proti slabi volji ter nezadovoljstvu. Cristiano Ronaldo je prejšnji teden sklenil reprezentančno akcijo z nepričakovanim porazom v Ljubljani (0:2), na katerem se je zaman trudil, da bi premagal Jana Oblaka.

Slabo voljo, posledico razočaranja nad rezultatom v Sloveniji, pa tudi jeze nad nekaterimi sodniškimi odločitvami, ki so bile po mnenju kapetana Portugalske v prid gostiteljem, je vseeno hitro zamenjalo navdušenje. Vse po zaslugi imenitnih predstav za Al Nassr.

39-letni napadalec je po vrnitvi iz Slovenije z dvema predstavama v klubskem dresu poskrbel za evforijo navijačev. Ronaldomanija v Savdski Arabiji je dosegla nov vrhunec, saj nekdanji as madridskega Reala, Juventusa in Manchester Uniteda zabija zadetke kot v transu.

Proti Abhi je odigral le en polčas, a se izkazal s tremi zadetki in dvema asistencama. Foto: Reuters

Le nekaj dni po vrnitvi iz Ljubljane je Ronaldo Al Nassru do zmage nad Al Ainom najprej pomagal s tremi zadetki (5:1), tokrat pa je šel še korak naprej, saj je proti Abhi odigral le prvi polčas, a v njem sodeloval pri vseh petih zadetkih! Trikrat je zatresel mrežo tekmeca, dvakrat pa prispeval asistenco.

Al Nassr je tako prvi polčas dobil s 5:0, kar je bil zadosten razlog, da si je lahko CR7 privoščil počitek. V drugem delu ni več stopil na zelenico, njegovi soigralci pa so nadaljevali strelski festival in na koncu nebogljenega tekmeca odpravili s kar 8:0.

Čeprav takšni rezultati mečejo dvom in slabo senco na kakovost ekip, s katerimi se srečuje Ronaldo v Savdski Arabiji, je treba dodati, da tudi pri Abhi, sicer šele 16. ekipi prvenstva Savdske Arabije, ne manjka znanih imen. V vratih stoji skoraj dva metra visoki Romun Ciprian Tatarusanu, ki je v preteklosti branil tudi za AC Milan, njegova soigralca sta Poljak Grzegorz Krychowiak in Srb Uroš Matić, nekdanji soigralec Benjamina Verbiča pri Köbenhavnu, sicer pa mlajši brat bolj znanega Nemanje.

Za Al Nassr so poleg Ronalda zadeli še Sadio Mane, Abdulmajeed Al Sulayhim, Abdulrahman Ghareeb in rezervist Abdulaziz Al Aliwah, ki je bil uspešen dvakrat. Foto: Reuters

Trener Abhe je Južnoafričan Pitso John Mosimane. V torek je doživel najhujši poraz v trenerski karieri, povsem drugače pa je bilo pri Ronaldu. Portugalec, vajen popravljanja rekordov in postavljanja novih mejnikov, po vrnitvi iz Ljubljane igra kot prerojen. Prvič po 13 letih je na eni tekmi dosegel dva zadetka po izvajanju prostega strela.

Pri prvem mu je vratar Tatarusanu pomagal z napako, pri drugem pa je mojstrsko poslal žogo prek živega zidu. Tretji gol je dosegel iz igre in nov, že 65. hat-trick v karieri zaznamoval s spretnim lobom. Poraja se vprašanje, kakšen bi šele bil njegov učinek, če bi na stadionu Prince Sultan bin Abdul Aziz ostal na igrišču tudi v drugem delu.

Ronaldo je na 24 prvenstvenih tekmah v tej sezoni dosegel že 29 zadetkov in še povišal prednost pred najbližjim zasledovalcem, Srbom Aleksandrom Mitrovićem (22), ki bo zaradi poškodbe stegenske mišice moral počivati šest tednov, tako da je prvenstvena sezona zanj že skoraj končana. Portugalec je vodilni tudi na lestvici podajalcev, saj je zbral že 11 asistenc. V tej sezoni je sodeloval pri 40 zadetkih svojega kluba!

Cristiano Ronaldo je v dobrem letu, odkar nastopa za Al Nassr, proslavljal štiri hat-tricke, skupno pa je za bogati klub iz Riada dal 56 zadetkov. V tej sezoni je na 35 tekmah za Al Nassr dosegel 36 golov. Foto: Reuters

Drugouvrščeni Al Nassr še naprej zaostaja 12 točk za vodilnim in še vedno nepremaganim Al Hilalom, ki je v torek brez poškodovanega Aleksandra Mitrovića doma premagal Al Akhdoud s 3:0.

We are not slowing down! 🚄 ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/0RuSo4C86a