Zgodovinski podvig Ronalda, ki je hitro pozabil na Slovenijo

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je v torek zapuščal stadion v Stožicah nezadovoljen in razočaran. Z reprezentanco je nepričakovano izgubil proti Sloveniji (0:2) ter imel veliko pripomb na sojenje. Kmalu po vrnitvi v Savdsko Arabijo pa se mu je na obraz vrnil nasmešek. Al Nassru je v soboto do visoke zmage nad Al Taijem (5:1) pomagal kar s tremi zadetki. Vse je dosegel v drugem polčasu in se podpisal pod že 64. "hat trick" v karieri! V soboto se je izkazal tudi slovenski napadalec Žan Celar in povečal prednost pred zasledovalci na lestvici najboljših strelcev v Švici.

Redko kateri nogometaš ima v sebi tako močno ponotranjeno željo po zmagi in doseganju zadetkov kot Cristiano Ronaldo. Med tednom je v Sloveniji poskrbel za pravcato Ronaldomanijo in ustvaril prizore, ki jih dežela na sončni strani Alp ob obiskih podobnih športnih zvezdnikov ni bila vajena spremljati. To je najbolj prišlo do izraza ob gnečah, ki so jih ustvarili njegovi oboževalci in radovedneži tako pred hotelom Grand Plaza kot tudi na letališču Jožeta Pučnika.

Cristiano Ronaldo se v torek proti Sloveniji ni vpisal med strelce. Štiri dni pozneje je bila na tekmi v Savdski Arabiji povsem druga zgodba ... Foto: www.alesfevzer.com Ko pa portugalskemu kapetanu na torkovi prijateljski tekmi v Stožicah ni šlo vse po načrtih (0:2), za nameček pa so ga v dodatno slabo voljo spravile še nekatere sodniške odločitve, je Slovenijo zapustil razočaran. Njegovo razpoloženje pa se je kmalu spremenilo. Že nekaj dni po vrnitvi v Savdsko Arabijo je njegov nasmešek segal do ušes, saj je poskrbel za strelski šov, o katerem so poročali po vsem svetu. Kakšen podvig je uspel 39-letnemu Portugalcu?

Prvi hat-trick Ronalda na domačem stadionu

Njegov Al Nassr se je v soboto na tekmi domačega prvenstva pomeril s skromnim Al Taijem. Bogati klub iz Riada je brez težav upravičil vlogo favorita. Zmagal je s 5:1, dvoboj pa je zaznamoval strelski dosežek Cristiana Ronalda. Do sredine drugega polčasa ni pokazal veliko, Al Nassr je prvi del dobil z 2:1, nato pa so pričeli deževati zadetki izkušenega Portugalca. Prvega je dosegel v 65. minuti po podaji Sadia Maneja, nato je mrežo gostov zatresel še dve minuti pozneje, izjemno predstavo pa kronal še s tretjim zadetkom za končnih 5:1 v 87. minuti. Al Tai, ki ga vodi hrvaški strateg Krešimir Režić, je sicer igral od 36. minute z igralcem manj.

Prvi zadetek Ronalda:

It’s 🐐 O’Clock! CR7 makes it 3 🤩 pic.twitter.com/BJVMwbzB8M — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 30, 2024

Drugi zadetek Ronalda:

Don’t blink, you might miss the play between CR7’s first and second goal 👀 pic.twitter.com/cSIRAP5ZVX — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 30, 2024

Tretji zadetek Ronalda:

3 goals in 23 minutes ✨

THE GREATEST OF ALL TIME 💪🐐 pic.twitter.com/X6tzNczfh2 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 30, 2024

Ronaldo je bil zelo učinkovit. Proti vratom tekmeca je usmeril tri strele in se prav po vsakem veselil zadetka. Če se je pred dnevi naposlušal kritik za slabšo predstavo v Ljubljani, kjer je imel v obrambi opravka s pozornim Jako Bijolom in ni mogel premagati Jana Oblaka, Portugalska pa je po 11 zaporednih zmagah izgubila reprezentančno srečanje, je s sobotno tekmo v Savdski Arabiji dokazal, kako se še vedno nahaja v vroči strelski formi. Vsaj kar se tiče predstav v domačem prvenstvu, v katerem se je vpisal med strelce na vseh zadnjih treh tekmah. To je bil njegov drugi hat-trick v tej sezoni in prvi na domači tekmi.

This is how we do it ✋🏽 Amazing victory and another hat-trick! pic.twitter.com/3lt2PHO5Lp — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 30, 2024

Nasmiha se mu naslov najboljšega strelca

Al Nassr na lestvici zaseda drugo mesto. Za vodilnim Al Hilalom zaostaja 12 točk. Foto: Reuters "Srečen sem. To je moj prvi hat-trick na domačem stadionu," ni skrival veselja kapetan Al Nassra, ki je z novim strelskim podvigom še povečal prednost na lestvici najboljših strelcev v prvenstvu Savdske Arabije. V tej sezoni je dal že 26 zadetkov. Najbližji zasledovalec, Srb Aleksandar Mitrović, s katerim bo imela opravka slovenska obramba 20. junija na tekmi evropskega prvenstva v Münchnu, jih je dal 22.

Podobno kot Ronaldo je tudi on navdušil v klubskem dresu takoj po koncu reprezentančnega premora. Pri zmagi vodilnega Al Hilala nad Al Shababom (4:3) je sodeloval z dvema zadetkoma. Al Hilal ima v prvenstvu lepo prednost pred drugouvrščenim Al Nassrom. Vodi za 12 točk. Ker bodo do konca odigrali le še devet krogov, bodo Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Marcelo Brozović in druščina težko prišli do naslova.

Bliža se neverjetni meji 900 zadetkov Cristiano Ronaldo je poskrbel za nov rekord. Dosegel je prvi hat-trick v koledarskem letu 2024, s tem pa poskrbel, da že 15 let zapored bodisi za klub ali pa reprezentanco doseže vsaj en trojček. V karieri jih je zbral kar 64. 54 na tekmah, ko je igral za klub, 10 pa na reprezentančnih dvobojih. Zanimivo je, da je tri hat-tricke zbral proti Atleticu Madridu, ko je zanj branil Jan Oblak. V torek pa ni premagal Škofjeločana. Cristiano Ronaldo has now scored a hattrick in 15 consecutive calendar years... That's 54 at club level 🇵🇹🐐💯 pic.twitter.com/TqUypu8nF0 — Cristopians (@cristopiansCR7) March 30, 2024 Ronaldo je v karieri dosegel že 882 zadetkov. 754 jih je dosegel za klube (Sporting – 5, Manchester United – 145, Real Madrid – 450, Juventus – 101, Al Nassr – 53), 128 pa za reprezentanco. Ronaldo je 30 hat-trickov dosegel pred 30. rojstnim dnevom, kar 34 pa po njem.

Zanimivo je, da je strelski festival Al Nassra v soboto odprl portugalski reprezentant Otavio, ki se je štiri dni pred tem predstavil tudi v Ljubljani. V Stožicah je odigral prvi polčas.

Vroči Celar znova v polno v Švici

Žan Celar je najbolj vroči strelec švicarskega prvenstva. Foto: Guliverimage Kar se tiče slovenskih reprezentantov, ki so nastopili oziroma kandidirali za spektakel proti Portugalski, sta ta konec tedna zadela v polno za svoja kluba dva Kekova izbranca. V Švici je še naprej v izjemni formi Žan Celar. 25-letni napadalec je pomagal Luganu do pete zaporedne zmage v švicarskem prvenstvu. S 3:1 je v gosteh ugnal zadnjeuvrščeni klub Stade-Lausanne-Ouchy.

Nekdanji up Triglava, Maribora in Rome je v 79. minuti podvojil prednost gostov na 0:2. To je bil njegov 12. zadetek v tej sezoni, s katerim je še povečal prednost pred zasledovalci. Najbližje mu je pet strelcev z desetimi zadetki. Celar, ki v državnem dresu še čaka na krstni zadetek, na dvoboju proti Portugalski pa ni manjkalo veliko, pa bi ga v izdihljajih srečanja dočakal, a se je izkazal vratar gostov Diogo Costa, je v soboto odigral 81 minut.

Timi Max Elšnik se je med strelce vpisal kar na dveh tekmah v tem tednu v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com V soboto je bil strelsko razpoložen tudi Timi Max Elšnik. Kapetan Olimpije je v torek z izvrstnim strelom poskrbel za končni rezultat 2:0 in odmevno zmago Slovenije nad Portugalsko. To je bil njegov strelski prvenec za reprezentanco. Če ga je v torek proslavljal pred več kot 16 tisoč gledalcev, je štiri dni pozneje, ko je z bele točke popeljal zmaje v vodstvo proti Koprom, dvoboj spremljalo neprimerno manj občinstva. Olimpija je na koncu zmagala s 3:2 in zaostanek za Celjani zmanjšala na deset točk, obenem pa ne gre prezreti, da so Ljubljančani odigrali tekmo manj.

Kramarič za točko proti moskovskemu velikanu

Žan Vipotnik (Bordeaux) je osvojil točko proti Parisu. Foto: Girondins de Bordeaux Drugi strelec za Slovenijo, Adam Gnezda Čerin, bo podobno kot njegova soigralca Andraž Šporar in Benjamin Verbič na delu danes. Panathinaikos ligo za prvaka, zaključek prvenstva z desetimi atraktivnimi krogi, začenja s tekmo proti solunskem Paoku.

Slovenski nogometaš z najvišjo tržno vrednostjo na svetu, 20-letni Benjamin Šeško, je v torek prispeval asistenco za zadetek Gnezde Čerina, v soboto pa z Leipzigom ni znal zatresti mreže Mainza. Ostalo je pri 0:0, mladi Radečan pa je vstopil v igro v 68. minuti.

Več minut je na zelenici prebil njegov dober prijatelj Žan Vipotnik. Mladi napadalec Bordeauxa je v drugi francoski ligi odigral dramatično tekmo s Parisom (3:3), po kateri njegov klub ostaja na 12. mestu, osem točk oddaljen od mest, ki vodijo v dodatne kvalifikacije za napredovanje med elito. Konjičan je odigral 79 minut, žirondinci, ki jih vodi Albert Riera, pa so prišli do točke z zadetkom v zadnji minuti.

Zadetek Martina Kramariča (Sochi) proti moskovskemu CSKA:

Izmed slovenskih reprezentantov je bil v soboto aktiven tudi Vanja Drkušić. Branilec zadnjeuvrščenega Sočija je odigral drugi polčas na srečanju proti moskovskemu CSKA (2:2). Končni rezultat je dosegel Martin Kramarič, ki je v tej sezoni dosegel že pet zadetkov in je najboljši strelec Sočija.