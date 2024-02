Ines Erbus v šolski uniformi, Tina Maze s perjanico, Hajdi pa stevardesa #foto

V pustne kostume so se na današnji pustni torek in minulo pustno soboto našemili tudi številni znani Slovenci. Nekateri so bili pri svojih maskah še posebej izvirni. Tina Maze se je z družino odpravila v Benetke in si nadela pokrivalo s perjanico, Ines Erbus se je s člani svojega benda našemila v skupino Rebelde, medtem ko se je Hajdi Korošek Jazbinšek preoblekla v stevardeso.

Nekdanja slovenska smučarka Tina Maze se je v času pusta s partnerjem Andreo Massijem in hčerko odpravila v središče svetovnega pustnega karnevala, Benetke. Vsi so si nadeli pokrivala s perjanico, družinsko fotografijo pa je delila na svojih družbenih omrežjih.

Pevka Ines Erbus je na pustno soboto nastopala na eni največjih pustnih zabav pri nas. V Cerknici so se ji na odru pridružili prijateljica Nika Krmec in člani njenega benda, s katerimi so se našemili v člane mehiške skupine Rebelde. Erbusova se je prelevila v lik Mie Colluci, ki jo je v istoimenski televizijski seriji upodobila pevka Anahi.

Za svoje pustne kostume se je potrudila tudi družina slovenske pevke, podjetnice in vplivnice Hajdi Korošec Jazbinšek. Ona se je našemila v stevardeso, medtem ko so bili njen mož in otroka piloti. Družina se je za fotografije, ki jih je Korošec Jazbinškova objavila na svojih družbenih omrežjih, odpravila celo na letalo. "Oni bodo vedno piloti mojega srca, jaz pa bom vedno njihova stevardesa," je vplivnica zapisala pod fotografije.

Lea Mederal dinozaver, Dejan Dogaja vojak, Dejan Vunjak policist

Med najbolj izvirnimi pustnimi kostumi je bil tudi kostum voditeljice Lee Mederal, ki se je skupaj z družino preoblekla v dinozavre.

Med številnimi, ki so na pustno soboto nastopali, je bil glasbenik Dejan Krajnc, bolj znan kot Dejan Dogaja. Ta je pustoval v Kranju, s člani benda pa so se oblekli v vojake.

V naselju Videm pri Ptuju so v soboto nastopali člani skupine Gadi Primož Ilovar, David Novak in Anže Zavrl, ki so si oblekli oblačila, značilna za osemdeseta leta. "Osemdeseta so tu in mi smo v formi," so zapisali pod fotografijo, ki so jo delili na svojem profilu na Instagramu.

Na dogodku Fašenk v Markovcih pa je nastopal glasbenik Dejan Vunjak, ki je pred kratkim postal očka. S člani benda so se našemili v policiste.

Z izvirnimi pustnimi kostumi tudi drugi znani Slovenci

Pustne kostume so oblekli tudi drugi znani Slovenci in Slovenke. Člani Ansambla Saše Avsenika, ki so nastopali v Cerknici, so se našemili v banane, pevka Raiven, ki bo Slovenijo zastopala na letošnji Evroviziji, je bila vilinka, vplivnica in osebna trenerka Patricia Pangeršič se je skupaj s sinom oblekla v gusarja, medtem ko sta si Yvonne Srdoč, zaročenka raperja Challeta Salleta, in njen sin nadela kostum ameriške domorodke.

Zelo izviren je bil tudi Jernej Tozon, član skupine Čuki, ki se je preoblekel v stavkajočega zdravnika in na fotografiji, ki jo je delil s svojimi sledilci na Instagramu, poziral z medicinskimi sestrami. Vplivnica Indira Ekić si je nadela kostum klovna, njen zaročenec Matic Kolenc kostum kavbojca, vplivnica Katka Bogataj kostum telebajska Dipsyja, družina vplivnice Lee Filipovič, bolj znane kot Lepe Afne, se je odločila za kostume samorogov, družina osebne trenerke in nekdanje exatlonovke Eve Peternelj pa se je preoblekla v družino Mikija Miške.

