Kje bo vrhunec nedeljskega pustnega dogajanja? V Cerknici povorko odplaknil dež.

Deževno vreme je okrnilo karnevalsko dogajanje na današnjo pustno nedeljo. Vrhunec pustnega dogajanja bo na Ptuju in v Cerknem ter v Cerknici, kjer pa so morali organizatorji pustno karnevalsko povorko zaradi slabega vremena odpovedati. Na Ptuju bo v okviru 64. Kurentovanja potekala mednarodna karnevalska povorka, njeno traso so morali zaradi vremena skrajšati. V Cerknem bodo prebrali obtožnico Pustu, ki bo kriv za vse, kar se je slabega zgodilo v preteklem letu.

Veliki pustni karneval po ulicah Cerknice, ki naj bi potekal danes ob 12.32, zaradi slabega vremena odpade. Kljub dežju pa bo pod šotorom ob isti uri potekalo pustno rajanje, kjer se bodo predstavile tudi nekatere maske, ki bi bile sicer na povorki, so še sporočili iz Pustnega društva Cerknica.

Vstop na današnjo pustno zabavo v Cerknici je brezplačen, vsi, ki so že kupili vstopnice za karneval, pa jih lahko vrnejo na prodajnem mestu, so sporočili organizatorji.

Ptujske ulice in trge bo napolnil sprevod več tisoč karnevalskih mask in tradicionalnih likov. Sodelovali bodo denimo kurenti, pokači, ki so znanilci začetka pustnega časa, kopjaši z okrašenimi kopji in piceki iz okolice Markovec na Ptujskem polju, cirkovški ploharji, pustne živali ruse in lik baba deda nosi, ki je znan pri tradicionalnih pustovanjih po Sloveniji in Evropi. Med skupinami iz tujine bodo survakari iz Bolgarije in djalamari iz Makedonije.

V Cerknici bi ob ugodnem vremenu na tradicionalnem karnevalu završalo kakor v panju, so obljubili organizatorji, a so bili primorani pustno karnevalsko povorko zaradi slabega vremena odpovedati. V pustnih Butalah bi namreč potekal čebelji zlet z rojem kranjskih sivk in butalskimi čebelarji. Navzoče bi bile kot vsako leto tudi značilne velike figure na čelu s pramaterjo Uršulo in njeno potomko Lizo, iz Cerkniškega jezera pa bi na obisk prišli Rego Vranjejamski kot največji žabon na svetu, ščuka velikanka in povodni mož Jezerko. Zimo bi na povorki preganjali tudi Butalci, butalski jež, zmaj in hudič s polhi. Kljub odpovedi pustne povorke pa bo pod šotorom ob isti uri potekalo pustno rajanje.

V Cerknem bodo Pustu prebrali obtožnico v stari cerkljanščini, ki je ne razumejo niti vsi domačini. Tako kot vsako leto ga bodo tudi letos na pustni torek obsodili na smrt z botom, velikim drvarskim kladivom. Pridite v Cerkno, da bo repa debelejša, vabijo prireditelji. Vabilo so zapisali v cerkljanščini: "Pridte u Cierkna, de bo ripa bel debiela."

Motiv, da je Pust kriv za vse, se v pustnih šegah sicer po pojasnilu raziskovalcev pojavlja povsod. Z likom, ki na tradicionalnih pustovanjih pooseblja pust, je po njihovih navedbah treba obračunati. Kot dodajajo, to na simbolni ravni pomeni, da se je neko obdobje končalo in se hkrati začelo novo.

Navihano bo danes tudi drugod. Tako se bo v Ilirski Bistrici, kjer so Pustu predali oblast v četrtek, odvila pustna povorka. Na njej bo denimo videti brkinske škoromate. Značilni lik med škoromati je strašljivi škopit, po obrazu namazan s sajami in z velikimi lesenimi kleščami v rokah. V Turistično informacijskem centru Ilirska Bistrica pa so za STA pojasnili, da kaže, da bo ravno v času pustne povorke količina padavin pojenjala. Povorka v vsakem primeru bo, bo pa vsaka skupina mask presodila, ali se je lahko udeležili, tako da bo morda zasedba nekoliko okrnjena.

Na Dolenjskem pa bodo v Kostanjevici na Krki v okviru šelmarije, katere korenine glede na raziskave etnologov segajo v leto 1854 in ima tako letos že 170 let, oklicali kurenta in priredili veliko pustno povorko.

Tudi organizatorji pustnega karnevala na Viru so napovedali, da bo popoldanski pustni karneval potekal v vsakem vremenu. "Ne glede na to, kaj nam obetajo vremenoslovci, se ne damo! Pust in pustne šeme preganjajo zimo iz naših krajev in tradiciji se ne bomo odrekli zaradi nekaj kapljic dežja!" so sklenili v Pustni sekciji Striček.

V Prlekiji bodo karnevalsko razpoloženi v Ljutomeru, kjer se bo na Glavnem trgu odvil Fašenk v Lotmerki s povorko. Na Gorenjskem pa povorko med drugim prirejajo v Šenčurju pri Kranju. Organizator je društvo Godlarji. Člani društva so se tako poimenovali po enolončnici godlji, ki jo pri njih naredijo iz ostankov zmesi za krvavice skupaj z zakuhanim rižem in ocvirki.