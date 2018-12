Preživel bolezen, "strašil" v Tivoliju in zviška gledal na Shaqa

V dobi, ko utrip lige NBA zaznamujejo viralni videoposnetki, s katerimi marsikdo nadomešča spremljanje tekem v celoti, v zadnjem času pogosto naletimo na kakšno akcijo kar 221 centimetrov visokega srbskega centra kalifornijskega moštva LA Clippers Bobana Marjanovića. Velikan iz Boljevca resda ni zvezdnik, ki bi kot za stavo polnil koše, a se mu pogosto zgodi, da s svojo višino tekmeca spravi v zelo neugoden položaj ali daje vtis nekoga, ki zabije, ne da bi se dobro odrinil.

Slovenski tekmec s finala EuroBasketa 2017 je trenutno najvišji košarkar v ligi NBA, v celotni njeni zgodovini pa ga ne najdemo niti med najvišjo deseterico. Ob tem je zanimivo, da so bili najvišji večinoma neameriški košarkarji, med njimi tudi Črnogorec Slavko Vraneš (226 cm), sloviti Kitajec Jao Ming (229 cm) ter najvišja med najvišjimi Manute Bol iz Sudana in Gheorge Muresan. Pri obeh naletimo na podatek 231 centimetrov, a je bil za kakšno britvico vendarle višji Romun.

V NBA kot št. 30

Medtem ko je Bol še v 80. letih preteklega stoletja Američane zabaval s svojimi afriškimi prigodami ter pripovedoval, kako je nekoč na poti srečal leva in ga s sulico tudi pokončal, je bil Muresan zanje manj "eksotičen", čeprav jih je moral poučevati o Romuniji in domovanju grofa Drakule. Je pa zato v ligi NBA vendarle odigral večjo vlogo. Bol je bil znan predvsem kot mojster za blokade in je celo edini v zgodovini, ki je vknjižil več blokad kot točk. Muresan je bil vendarle bolj raznovrsten.

V boju z Jordanom Foto: Getty Images

V najmočnejši ligi na svetu je nekaj časa igral za New Jersey Nets, pečat pa je pustil v Washingtonu, ki ga je leta 1993 kot 30., kar pomeni tretjega v drugem krogu, izbral na naboru lige NBA. Mimogrede, to je bil nabor, s katerim so v ligo NBA vstopili tudi Chris Webber, Penny Hardaway, Allan Houston, Vin Baker in nemški velikan Shawn Bradley, ki je v višino meril kar 229 centimetrov, a bil vseeno nižji od Muresana.

Zakaj Dončićeva številka 77?

Muresan je v ligi NBA nosil dres s številko 77. Še krepko pred rojstvom Luke Dončića, ki je številko "sestavil" iz dveh sedmic, s katerima je nastopal v madridskem Realu. Tudi Romunova številka pa ima svojo zgodbo. Po ameriški merski enoti je namreč v višino meril 7,7 čevlja.

Najvišji in najmanjši v zgodovini: Muresan (231 cm) in Muggsy Bogues (160 cm) Foto: Getty Images 18 let pred Goranom Dragićem

Center iz Transilvanije, rojen 14. 12. 1971, je do lige NBA seveda "prilezel" na račun ekstremne višine, ki pa jo je vendarle znal zavidljivo obvladovati in pokazati še kaj več. V primerjavi z omenjenim Bolom je bil tudi močnejši in težji. Znal se je gibati, teči, voditi žogo, igrati s hrbtom proti obroču ali prisiliti nasprotnikove centre, da so se pomaknili izpod koša. Pri Washingtonu, ki se je tudi po njegovi zaslugi po osemletni suši prebil v končnico, je bil pomemben član prve peterke.

Svoje zvezdniške trenutke je doživljal predvsem v sezoni 1995/96, po kateri je prejel tudi priznanje za košarkarja, ki je najbolj napredoval. Mimogrede, Goran Dragić je bil tega priznanja deležen leta 2014. V tisti sezoni je Romun v povprečju dosegal 14,5 točke, 9,6 skoka in 2,3 blokade na tekmo. Njegovi osebni rekordi pa so 31 točk (proti Charlotte Hornets 1995), 21 skokov (proti Miami Heat 1996), pet asistenc (proti Atlanta Hawks 1996) in devet blokad (na treh tekmah).

Lahko bi bilo usodno

Muresanova starša po višini nista izstopala, saj nista presegli niti 180 centimetrov. Sinova ekstremna višina je bila namreč posledica tumorske motnje hipofize, ki so mu jo odkrili že v mladosti. Gre za žlezo z notranjim izločanjem v lobanjskem "turškem sedlu", ki prek rastnega hormona vpliva tudi na rast. V njegovem primeru na ekstremno rast.

Zaradi akromegalije, ki vodi v gigantizem, je bil leta 1993 pri 22 letih in višini 231 centimetrov v Franciji operiran. Z odstranitvijo tumorja so zdravniki prekinili rast, velikanu iz Cluja rešili življenje in mu posledično omogočili tudi razcvet košarkarske kariere.

Leta 1997 ga je takole sprejel tedanji romunski predsednik Emil Constantinescu. Foto: Reuters

Znanec iz Tivolija

Svojo športno pot je začel že v rodni Romuniji. Tudi kot uveljavljen košarkar se je rad vračal domov in branil barve državne reprezentance, a košarkarski kruh je vendarle iskal v tujini. Največje kose si je odrezal v ZDA, kjer je zaslužil dobrih osem milijonov dolarjev. Danes bi bili zneski seveda krepko višji. Prve mednarodne uspehe pa je dosegel v Franciji. Še danes velja za eno od klubskih legend Pau Ortheza, za katerega je igral v treh različnih obdobjih.

Najbolj zvesti navijači ljubljanske Olimpije se verjetno dobro spomnijo, da je Muresan sredi svoje NBA-kariere, na pragu že omenjene sezone 1995/96, le za štiri tekme okrepil Orthez. Dve tekmi je jeseni leta 1995 odigral prav proti Ljubljančanom, ki so tudi po njegovi zaslugi gladko izpadli iz boja za vstop v skupinski del lige državnih prvakov oziroma evrolige.

Skok v leto 1995: na prvi tekmi v Franciji (Pau : Olimpija 96:71) je Muresan 16 točkam dodal 14 skokov, v Tivoliju (Olimpija : Pau 75:97) pa je dosegel 17 točk in ujel kar 20 odbitih žog. Za zmaje so tedaj med drugim igrali Marko Milić, Boris Gorenc, Dušan Hauptman, Roman Horvat, Marko Tušek in eden najbolj zgrešenih nakupov v zgodovini kluba – Alvaro Teheran. Mimogrede, leto pozneje je nekoliko prenovljena Olimpija zaigrala na zaključnem turnirju evrolige v Rimu.

Od lige NBA se je poslovil leta 2000. Foto: Getty Images Hollywood

Muresanov dosje lahko najdemo tudi v slovitem filmskem arhivu IMDb. Ob nekaj epizodnih televizijskih vlogah je bil namreč leta 1998 tudi igralec v filmu Moj velikan (My giant), kjer mu je v vlogi glavnega soigralca družbo delal Billy Crystal. Romunova košarkarska zvezda je bila sicer tedaj že v zatonu, a ne zaradi zaslepljenosti na račun kalifornijskih filmskih žarometov, temveč zaradi zdravstvenih težav.

Muresan je imel namreč prav zaradi svoje višine veliko težav. Kolena, gležnji in predvsem hrbet so bili največje žrtve centimetrov, športne kariere in tudi notranjih telesnih procesov po že omenjeni operaciji leta 1993, ko so zdravniki zaustavili nevarno rast. V zadnjih dveh sezonah je tako ob skromnih minutah na parket stopil le na 30 tekmah. Še danes ga stalno mučijo bolečine v hrbtu, a na različne načine ostaja v stiku s košarko.