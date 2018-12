Evropski klic: Dončić enkrat na 20 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Osem točk, kolikor jih je ob štirih skokih in šestih asistencah v zanj skromnih 22 minutah v visokem porazu Dallasa proti New Orleansu (106:132) dosegel Luka Dončić, lahko označimo za njegovo drugo najslabšo predstavo v ligi NBA. Šele drugič v skupno 22 tekmah se je spustil pod mejo desetih točk, a vseeno ohranja zavidljivo visoko povprečje – 18,6 točke, 6,6 skoka in 4,2 asistence. S tem ohranja tudi dober položaj v boju za novinca leta (v začetku tedna je postal novinec meseca zahodne konference), predvsem pa dokazuje, da mu je uspel učinkovit preskok v ligo NBA.

Jordi Bertomeu Foto: Vid Ponikvar "Enkrat na 15 ali 20 let"

Dončić torej kljub kakšni slabši predstavi v celoti gledano navdušuje na največjem košarkarskem odru. O pečatu, ki ga je pred tem pustil v Evropi, pa veliko povedo besede, ki jih je kot gost Briana Bergerja v pogovorni oddaji športnega poslovnega radia (Sports Business Radio) izrekel Jordi Bertomeu, dolgoletni predsednik evroligaške druščine.

"Takšen igralec se v evroligi pojavi enkrat na 15 ali 20 let. Je edinstven," je o Ljubljančanu, ki je bil dvakrat najboljši mladi košarkar tega tekmovanja, letos pa MVP rednega dela in zaključnega turnirja, član prve peterke in prvak z madridskim Realom, povedal Bertomeu.

Primerjava z Draženom

Španski košarkarski delavec, ki je že lep čas trn v peti Mednarodni košarkarski zvezi, se je ob pogovoru o Luki v spominu vrnil vse do nepozabnega dalmatinskega košarkarskega Mozarta Dražena Petrovića. "Spominjam se, da sem Dončića prvič videl, ko je bil star 14 let. Bil sem navdušen. Priznam, vse od Dražena Petrovića nisem videl takšnega košarkarja. Celo on pri 19 letih ni bil na takšni ravni. No, na žalost smo Dončića v Evropi gledali zelo kratek čas, verjamem pa, da bo velik vtis pustil tudi v ligi NBA," je dejal.

Luka Dončić je večkrat dejal, da se bo po karieri v ligi NBA vrnil v Madrid. Foto: Sportida

V nogometu v Evropo, v košarki v ZDA

Se pa Bertomeu zaveda bega kakovosti, ki je evroligaška usoda. "Povsem naravno je, da bi v našem tekmovanju želeli imeti najboljše igralce. Zavedamo pa se realnosti in svetovnega trga. V košarki je očitno, da liga NBA košarkarjem ponuja največ, zato se tudi evropski talent seli v ZDA. V nogometu se najboljši selijo v Evropo, v košarki pač v ZDA. Temu se ne da izogniti. Ne jočemo in se ne pritožujemo. Pomembno je, da kljub selitvam v NBA evroliga ohranja ali celo dviguje kakovost. To priča o dobrem delu," pravi prvi mož evrolige.

Kdo bo nasledil čudežnega dečka?

Letos v evroligi, ki je z Dončićevim odhodom v ligo NBA znova manj zanimiva za slovenske ljubitelje košarke, ni tako izstopajočega mladega košarkarja. Med vsemi na statistični ravni izstopa Aleksej Šved, 29-letni branilec Himkija, čigar vrednost delnic pa zmanjšuje skromnejša klubska konkurenčnost. Rus, sicer tudi prvi strelec evrolige, po desetih krogih najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja vodi na lestvici statističnega indeksa (25,9). Sledijo mu češki znanec iz Slovana Jan Vesely (20), litovski center v dresu Milana Artiras Gudaitis, ameriški center v Žalgirisu Brandon Davies (18,8) …