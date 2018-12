Polom Dallasa in nerazpoloženega Dončića

Luka Dončić v noči na četrtek ni imel najboljšega večera, saj je v gosteh proti New Orleans Pelicans dosegel zanj skromnih osem točk. Pelikani so se na domačem parketu znesli nad Telički in jih premagali z izidom 132:106.

Učinek Luke Dončića 8 točk (met za 3 1/4, za 2 2/8, prosti meti 3/4), 4 skoki , 6 asistenc, 2 izgubljeni žogi v 22 minutah

Sredi tretje četrtine Dončić obsedel na klopi

Za Dallas je bil to prvi poraz po dveh zaporednih zmagah. Prav gotovo se je Tličkom poznalo, da 19-letni slovenski košarkar ni bil najbolj razpoložen za igro. Luka je bil do zdaj devetkrat najboljši košarkar Dallasa. Največ točk do zdaj (31 točk) je dosegel konec oktobra proti San Antoniu, najslabši izkupiček (šest točk) pa je imel konec novembra proti LA Lakers. Na zadnji tekmi je Luka igral bistveno manj kot sicer. Pravzaprav ga je sredi tretje četrtine trener posadil na klop in od takrat ni več stopil na parket.

"Moramo se osredotočiti na naslednjo tekmo"

Dončić je po porazu priznal, da se še ni navadil na dve zaporedni tekmi. Ko so ga vprašali ali je imel v Evropi takšne izkušnje, jim je ta odgovoril: Nikoli. Morda enkrat na turnirju, sicer nismo imeli dveh zaporednih tekem. Moram se navaditi, to je nekaj novega zame," je uvodoma povedal naš košarkar, ki je priznal, da ta večer v ekipi ni bilo prave energije, a se je naučil, da ena tekma še ne odloči sezone. "Imeli smo slab dan. Moramo se osredotočiti na naslednjo tekmo."

Foto: Gulliver/Getty Images

Domači košarkarji so bili boljši praktično vso tekmo, saj so dobili prav vse štiri četrtine. Največjo razliko jim je uspelo narediti v drugi četrtini, ki so jo dobili za 15 točk, na koncu pa so zasluženo zmagali. Za Pelikane je bila to 13. zmaga v sezoni, Dallas pa ima zdaj na svojem računu 12 zmag in 11 porazov.

Pri domačih košarkarjih je bil najboljši Julius Randle. Ta je dosegel 27 točk in 18 skokov. Zelo razpoložen je bil tudi Anthony Davis, ki je v svojo statistiko vpisal 27 točk, devet asistenc in pet blokad.

Kar 18 izgubljenih žog Dallasa

Pri Dallasu je bil s 16 točkami najboljši Harrison Barnes, Dwight Powell pa je dosegel 12 točk in deset skokov. Omeniti velja še, da ekipa Dallas Mavericks zaradi zvitega desnega gležnja ni mogla računati na Dennisa Smitha Jr. Pri Dallasu so imeli sicer zelo slab met iz igre. Ta je bil le 42-odstoten (39-91), zgrešili so kar 32 metov za tri točke in izgubili 18 žog.