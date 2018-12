Dončić v slogu ameriških nogometašev do dodatne izpostavitve #video

Nihče od slovenskih košarkarjev, ki so igrali v ligi NBA, se do prihoda Luke Dončića ni moglo pohvaliti z nazivom novinec meseca v eni izmed konferenc - Goran Dragić je bil izbran kot igralec tedna. Nagrada mu veliko pomeni, poudarja pa, da ima še veliko prostora za napredek.

Za priznanje je izvedel, ko je med igranjem računalniške igre Fortnite prejel klic. Čeprav je liga NBA drugačna kot evroliga, kjer je v pretekli sezoni blestel, pa se je nemudoma adaptiral na novo okolje: "Drugače je. Novinec sem in v novi ligi. Na začetku sem se nekoliko počutil kot novinec. Na preostalih je bilo vse v znamenju košarke. Rad bi le užival v košarki. Nič me ni presenetilo. Ko sem bil v Madridu, sem gledal tekme lige NBA, zato me ni nič presenetilo."

TOP 10 akcij dneva, Dončićeva podaja na 4. mestu

Res pa je, da niti sam ni povsem pričakoval, da se bo tako hitro vpeljal v nov sistem, nov način igranja: "Nisem si mislil, da bom že od začetka igral tako. A imam še vedno veliko stvari za izboljšati."

Trener Rick Carlisle mu neizmerno zaupa in se zaveda, da kakšna napaka pride zaradi mladosti in prevelike želje. A je to vse del odraščanja, je že večkrat izpostavil prvi mož stroke pri Dallasu: "Luka je imel odličen mesec. Zaslužil si je to. Ni kaj za dodati. Naj ima še naslednji mesec takšen."

Novo dobro predstavo je pokazal proti Portlandu, potem ko je zaradi težav z desnim kolkom izpustil dvoboj z LA Clippers. Z 21 točkami je bil najboljši strelec Mavericks, zbral pa je tudi devet skokov in tri asistence.

Lukova predstava proti Portlandu

In ena se je znašla v TOP 10 potezah večera lige NBA. Natančneje, na četrtem mestu. V zaključku tekme je v slogu najboljših podajalcev ameriškega nogometa podal Dennisu Smithu jr., ki je tekel v protinapad, nato pa žogo zabil v koš.

Sicer pa je Luka poskrbel še za odločilno trojko, ki jo je zadel minuto pred koncem, ko je Dallasova prednost znašala le šest točk.

Naslednja preizkušnja ga čaka v noči na četrtek, ko bo gostoval pri Pelikanih iz New Orleansa.