Dončić zaprl usta legendi lige NBA

"Ne zaupam tujim tekmovanjem. Sicer nimam nič proti tujim košarkarjem. Edino ne vem, kakšno tekmovanje je to, da je nekdo pri 18 letih MVP. To mi pove, da je igral v slabem tekmovanju. Nihče pri 18 letih ne more dominirati odraslih mož. Vseeno mi je, kako slabi so članski košarkarji," je junija še govoril Charles Barkley na dosežke Luke Dončića v evroligi, v kateri je postal MVP in z Realom osvojil evropsko krono.

Pred naborom novincev se je takrat o tem veliko govorilo, vsi pa so se spraševali, kaj pomenijo dosežki Dončića in če jih lahko prenese tudi v NBA.

Luka dominiral v evroligi, odličen tudi v NBA

"Nihče pri 18 letih ne more dominirati odraslih mož," je na dosežke Dončića v evroligi junija govoril Barkley. Zdaj spremlja tudi odlične predstave Dončića v ligi NBA. Foto: Reuters "Vsi govorijo, da je Dončić pri 18 letih MVP. Pri tej starosti ne bi smel nadvladati odraslih. Za tako mladega fanta, da dominira … Na naboru ga ne bi vzel za prvega ali drugega," je govoril Barkley, ki je v ligi NBA pustil pečat. Leta 1993 je bil denimo izbran za najbolj koristnega košarkarja lige NBA (MVP), enajstkrat pa denimo nastopil na tekmi vseh zvezd. Prav tako je bil član slovitega "dream teama" na olimpijskih igrah leta 1992 v Barceloni – zlato medaljo je z ZDA osvojil tudi na domačih tleh v Atlanti.

Luka je takoj ob prihodu v ligo NBA pokazal, da se v novem okolju zelo dobro počuti. Na zahodni konferenci so ga izbrali za novinca meseca oktober/november. Razlog je bil jasen. Njegovo povprečje je trenutno 18,5 točke, 6,5 skoka, 4,3 asistence in 1,1 ukradene žoge na tekmo. Številke, ki se jih ne bi branili niti izkušenejši košarkarji.

Nekaj odličnih potez Luke Dončića iz začetka sezone

"Le en 18-letnik je bil, za katerega si lahko rekel, da je pravi kaliber"

Dončić je trenutno najbolj vroč novinec v ligi NBA, povrhu vsega pa je njegovo moštvo Dallas Mavericks bolj učinkovito od njegovih najbližjih zasledovalcev v boju za laskavo lovoriko. Foto: Getty Images Proti San Antoniu je denimo dosegel 31 točk in postal najmlajši košarkar v zgodovini, ki je presegel mejo 30 točk.

Po prvih 15 tekmah je imel na svojem računu že 292 točk, kar je največ med vsemi najstniki v zgodovini lige NBA. Pred njim je Kevin Durant v sezoni 2007/08 dosegel 290 točk.

"Če pogledamo nazaj v zgodovino lige NBA. Več kot 30 let sem že v tem tekmovanju. Le en 18-letnik je bil, za katerega si lahko rekel, da je pravi kaliber. In to je LeBron James. Ljudje pozabljajo, da se je Kobe Bryant denimo boril v prvih letih. Kevin Garnett? Prav tako se je prebijal skozi prva leta," je junija govoril Barkley, ki je verjetno zdaj spremenil mnenje o slovenskem košarkarju, saj je resen kandidat, da na koncu sezone osvojil naziv novinca leta, kar bi bil nov zgodovinski dosežek za 19-letnega Luka kakor tudi za slovensko košarko.

"Luka je po mojem mnenju najbolje pripravljen od fantov, ki so bili na naboru. Igral je na visoki evropski ravni. Charles Barkley nima pojma o evropski košarki, da kaj takšnega reče," pa je takrat v bran stopil reprezentančnemu kolegu, s katerim sta lani osvojila zlato medaljo, Goran Dragić, ki je točno vedel, česa je mladi slovenski košarkar sposoben.