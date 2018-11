Dončić proti vzorniku tokrat s povsem drugačnim izhodiščem

Danes ponoči se bo Luka Dončić v košarkarski ligi NBA še drugič udaril s svojim vzornikom, gostoval bo v Los Angelesu pri LeBronu Jamesu. Dallas Mavericks so 1. novembra v Staples Centru izgubili za eno točko, a od takrat močno popravili svojo formo in se tokrat jasno spogledujejo z zmago. Od tiste tekme so namreč zmagali na osmih tekmah od enajstih, ki so jih odigrali. Gorana Dragića tudi tokrat zaradi poškodbe ne bo na igrišču, so potrdili pri Miami Heat, ki ga čaka domača tekma z New Orleans Pelicans.