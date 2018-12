Luki Dončiću že prva nagrada v ligi NBA

Slovenski košarkar Luka Dončić je postal novinec za meseca oktober in november v zahodni konferenci lige NBA. Pred njim je to uspelo petim košarkarjem Dallas Mavericks.

Dallas Mavericks se je lahko na začetku sezone pohvalil z osmimi domačimi zmagami in vsega dvema porazoma, kar jim ni uspelo vse od leta 2013. In prav Luka Dončić je pripomogel, da so Telički prišli do tega podviga.

Sicer vstop v sezono za Dallas ni bil najboljši, potem ko je imel vsega dve zmagi in sedem porazov - slabše so košarkarji igrali na gostovanjih. Povsem drugačna zgodba je bila nato v nadaljevanju novembra, ko je Dallas nanizal osem zmag in zabeležil le dva poraza.

Luka Doncic has been named Rookie of the Month for November!



7️⃣7️⃣: https://t.co/Ewh5JDWepH pic.twitter.com/yneOoqYvFk — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 3, 2018

Luka je do decembra v povprečju dosegal 18,5 točke, 6,5 skoka, 4,3 asistence in 1,1 ukradene žoge na tekmo. Od vseh košarkarjev Dallasa je s 33,1 minute preživel največ časa na parketu. Njegov odstotek meta iz igre je bil 44,3, za tri točke 38,2, prostih metov pa 79 odstotkov.

Med vsemi novinci v ligi je bil najboljši med strelci, četrti v skokih in drugi v asistencah ter ukradenih žogah.

Mejnike postavlja tudi pri Dallasu

Foto: Reuters Na desetih od skupno prvih 20 tekem je dosegel več kot 20 točk. Že na drugi tekmi v karieri je s 26 točkami popeljal Dallas do zmage proti Minnesoti, z 19 leti in 234 dnevi pa postal najmlajši košarkar Dallasa, ki je presegel mejo 20 točk.

Na strelsko najboljšo predstavo so morali navijači počakati še pet tekem, ko je San Antoniu natresel 31 točk. S tem dosežkom je postal najmlajši košarkar v ligi NBA, ki je presegel mejo 30 točk (19 let in 243 dni).

Na prvih desetih tekmah je dosegel 198 točk, 66 skokov in 44 asistenc, kar je po Oscarju Robertsonu (sezona 1960/61) drugi košarkar s takšnimi številkami.

A to še ni vse. Po prvih 15 tekmah je imel na svojem računu že 292 točk, kar je največ med vsemi najstniki v zgodovini lige NBA. Pred njim je Kevin Durant v sezoni 2007/08 dosegel 290 točk.

V vzhodni konferenci je to priznanje romalo v roke Traeja Younga. In prav Luka in košarkar Atlante sta bila v središču pozornosti na letošnjem naboru. Slovenskega čudežnega dečka je kot tretjega izbrala prav Atlanta, Dallas pa kot petega Younga. Ker so si Mavericks v svojih vrstah nadvse želeli Dončića, so s ponudbo pritisnili na Atlanto in ga dobili pod svoje okrilje.

Ob takšnem nadaljevanju lahko pričakujemo nove nagrade za nekdanjega člana Real Madrida.