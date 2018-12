Najbrž najspektakularnejši zvin gležnja v zgodovini športa #video

Desetega junija leta 2007 si je poljski dirkač formule ena Robert Kubica na dirki za veliko nagrado Kanade v Motrealu zvil gleženj. To samo po sebi najbrž ne bi bilo dovolj, da bi dobrih 11 let po tem pisali v rubriki skok v športno preteklost. Ampak dejstvo, da jo je Poljak odnesel tako srečno, je pravi športni čudež, ob slikah njegove spektakularne nesreče pa ljudje še danes ostajajo povsem brez besed.

"Uuuuuuu, sr…e! Tega pa Kubica najbrž ni preživel," smo se zbali 10. junija zvečer ob neposrednem prenosu dirke za VN Kanade v Montrealu, ko je Robert Kubica v 27. krogu zletel z montrealske steze in dirkalnik ekipe BMW Sauber spektakularno spremenil v kup smeti. To je žalosten konec za prvega poljskega dirkača v formuli ena, smo si mislili.

Na stezo je pripeljal varnostni avto, se po nekaj krogih, ko so funkcionarji počistili razbitine in so reševalci nesrečnega Poljaka odpeljali v bolnišnico, umaknil, nato pa smo lahko spremljali slavje mladega britanskega upa Lewisa Hamiltona, ki se je v svoji krstni sezoni v formuli ena prav v Kanadi veselil tudi svoje prve zmage, a ves čas razmišljali o Kubici in spektakularnem prevračanju.

Čudež in pravi hvalospev sodobnim bolidom formule ena

Ko je po dirki v javnost prišla informacija, da je stanje Roberta Kubice stabilno, smo si oddahnili, ko smo izvedeli, da jo je odnesel le z manjšimi poškodbami, zvinom gležnja in blažjim pretresom možganov, smo bili osupli. To je bil čudež in pravi hvalospev sodobnim bolidom formule ena. Ti so po tragični nesreči brazilske ikone Ayrtona Senne v Imoli leta 1994 postali veliko, veliko varnejši, pa še vedno se je Kubici nasmehnila tudi sreča.

V formuli ena je Poljak odpeljal 76 dirk, se 12-krat uvrstil na stopniške, enkrat na najvišjo. Foto: Reuters

Kaj se je zgodilo?

V 27. krogu, malo za tem, ko se je s steze umaknil varnostni avto, ki ga je s trčenjem v 22. krogu priklical Adrian Sutil, je Kubica pri približevanju najpočasnejšemu ovinku na dirkališču Gillesa Villeneuva v Montrealu, zadel v zadek Toyote Jarna Trullija in njegov BMW je poletel. Najprej z asfalta na travo, kjer ga je na grbini dvignilo v zrak in Kubica je bil le še potnik. Dirkalnik je treščil v betonsko zaščitno ogrado, se raztreščil, ostanki so se odbili nazaj na dirkalno stezo, naredili premet, prečkali stezo, trčili še v betonski zid na drugi strani in se po nekaj desetmetrskem drsenju ustavili.ž

V zid priletel z več kot 230 km/h!

Bil je grozen prizor, Kubičeva rdeča čelada negibna, vodilni možje moštva Sauber BMW so se v boksih le nemočno držali za glave, dirkači na stezi so vijugali v morju razbitin, ljubitelji formule ena po svetu pa so zajemali sapo. Kubica je v trenutku, ko je treščil v zaščitno ogrado, potoval s hitrostjo več kot 230 kilometrov na uro pod kotom 75 stopinj, so kasneje izračunali preiskovalci, povprečen pojemek, ki je deloval nanj, je presegel 25 G-jev, največja sila, ki je delovala nanj, je bila celo 75 G-jev.

Leto po spektakularni nesreči je Kubica v Montrealu zmagal.. Foto: Reuters

Zmagovita vrnitev v Montreal

Poljak je nato izpustil le naslednjo dirko v sezoni, preizkušnjo za VN ZDA v Indianapolisu, na dirki v Franciji pa že dirkal in jo končal tik pod stopničkami. V sezoni 2007 je osvojil šesto mesto v skupnem seštevku, naslednje leto pa dokazal, da spektakularna nesreča pri njem ni pustila dolgoročnih posledic. Prav v Kanadi je leta 2008 prišel do prve in tudi edine zmage. "Nisem se bal, na ogledu proge nisem čutil kakšnih posebnih čustev. Zame je bil večji šok to, da sem jo odnesel brez hujših poškodb," je Kubica razlagal leta 2008 v Montrealu.

Življenje skoraj izgubil v reliju

Če se je po res grozljivi nesreči v formuli ena vrnil brez posledic, pa je bila zanj veliko usodnejša nesreča v reliju, ki se ga je lotil po tem, ko je po sezoni 2010 ostal brez sedeža v F1. Šestega februarja leta 2011 je na reliju v Andori s svojo Škodo zletel s ceste pri veliki hitrosti, treščil v odbojno ograjo, del te pa je prodrl v kabino avtomobila in Kubici zmečkal desno roko. Iz razbitin so ga reševali debelo uro, poleg delne amputacije roke, zloma komolca, kolena in rame je izgubil ogromno krvi in po novem čudežu preživel.

#OnThisDay in 2011 Robert Kubica sadly ended his F1 career in a life-threatening rally crash. pic.twitter.com/Acn8QpVlOy — Parc Fermé (@PFF1) February 6, 2016

Trdoživi Poljak se je leta 2013 vrnil v reli, letos pa tudi v formulo 1. V moštvu Williams je opravljal vlogo testnega dirkača, v naslednji sezoni pa bo tudi polnopravni dirkač omenjenega moštva.

Preberite še: