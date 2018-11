Še zdaj ne vedo, kako so Michaelu Jordanu ukradli dres s številko 23 #video

Ko se je Michael Jordan leta 1995 po krajši upokojitvi vrnil pod koše, je nosil številko 45. Razlog za to je bil, da je bila številka 23, ki jo je nosil pred tem, "upokojena". Kmalu za tem jo je vendarle lahko spet oblekel. Pet let pred tem, natančneje 14. februarja 1990, pa se je v Orlandu odvijala prav posebna zgodba.

Foto: Gulliver/Getty Images Zakaj je Michael Jordan izbral številko 23? Michaelu Jordanu je bila prvotno všeč številka 45, a ker jo je pred njim nosil njegov brat in ni želel imeti iste številke, si je moral zbrati novo. Polovica od 45 je 22,5, a se je odločil za številko 23, ki je pozneje postala njegov zaščitni znak.

Tistega leta, na valentinovo, so Chicago Bulls, za katere je igral Michael Jordan, gostovali pri klubu Orlando Magic. Biki v tistem obdobju niso najbolj blesteli, saj so od zadnjih petih tekem izgubili štiri. Tisto leto je legendarni trener Phil Jackson prvo leto vodil ekipo Chicaga, Jordan pa je bil tisto sezono najbolj uspešen igralec, potem ko je na vseh 82 tekmah rednega dela imel povprečje 33,6 točke na tekmo.

Za dres so med občinstvom prosili 12-letnega dečka

A prišla je tekma, ko je moral legendarni košarkar nositi številko 12. Še danes ni povsem jasno, kako je na tisti tekmi dres s številko 23 čudežno izginil. Rezervnega dresa številka 23 niso imeli, na razpolago so imeli le dres s številko 12, na katerem ni bilo imena. Nadomestni dres so iskali celo med gledalci. Po zapisu ameriških medijev so za dres prosili celo 12-letnega dečka, ki je bil med občinstvom. Z dresom, ki je bil kupljen na stojnici, si Michael Jordan ni mogel prav veliko pomagati, saj mu je bil premajhen. Košarkarskemu zvezdniku ni preostalo drugega, kot da si nadene dres s številko 12.

In kako se je leta za tem tega dogodka spominja Jordan? Tisti večer je moral Michael Jordan nositi številko 12. Foto: Gulliver/Getty Images

"Spominjam se, da sem šel na ogrevanje, in ko sem se vrnil v slačilnico, sem ugotovil, da so mi ukradli dres. Vsi so poskušali na tribunah, med gledalci najti moj nadomestni dres in seveda mi ni bil noben prav. Tako sem mogel na tisti tekmi nositi številko 12. In če se prav spominjam, sem tisto tekmo dobro igral," je leta po tem v eni izmed oddaj povedal glavni akter te zgodbe. Michael Jordan je imel na tekmi proti Orlandu met 21-43 in bil z 49 točkami najboljši igralec na tekmi, a so na koncu po podaljških izgubili s 135:129.

V slačilnici naj bi bilo kar pestro

Stacey King, njegov takratni soigralec, se spominja, da je bilo tisti večer zaradi izginulega dresa v slačilnici kar pestro in da je bil Jordan kar precej vraževeren, kar zadeva dres, kar je razvidno iz njegove izjave po tekmi. "To se mi ni še nikoli zgodilo. Ni ravno v redu, če ste navajeni na nekatere stvari in jih potem nimate," je za Sentinel povedal danes 55-letni Jordan.

Dres naj bi nekaj dni pozneje našli v stropu

Še danes ni jasno, kdo je izmaknil dres in kdaj je izginil. Toda oseba, ki je bila povezana s tem dogodkom, meni, da je dres izginil med ogrevanjem košarkarjev. Po njegovih pričanjih naj bi dres nekaj dni pozneje našli v stropu. Predstavniki Chicago Bulls so pozneje povedali, da ga nikoli niso zahtevali nazaj.

Dres s številko 12 si lahko danes kupite tudi na spletni trgovini Chicago Bulls. Zanj boste mogli odšteti 300 ameriških dolarjev (265 evrov). Michael Jordan je še danes povezan s košarko. In sicer kot lastnik košarkarskega kluba Charlotte Hornets.