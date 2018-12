"Fižolček", ki je svoje nasprotnike spravljal v spanec

Za svojo postavo je bil hiter in eksploziven

Vsak, ki je v devetdesetih letih spremljal boks, ni mogel spregledati boksarja Erica Escha. Imenovali so ga tudi Butterbean, kar bi lahko prevedli v Fižol. Esch je svoje nasprotnike "razbijal" z močnimi udarci, hitrostjo in eksplozivnostjo, čeprav bi mu to glede na njegovo podobo težko pripisali.

Eric Esch - Butterbean je v svoji 20 let dolgi boksarski karieri boksal 91-krat. Od tega je zbral 77 zmag (58 nokavtov) in deset porazov, štirje dvoboji pa so se končali z neodločenim izidom. Med drugim se je preizkusil še v kickboxu, kjer je zbral tri zmage in štiri poraze, ter v kategoriji MMA (17 zmag, deset porazov in en neodločen izid).

Kako je dobil vzdevek?

O tem, kako je dobil vzdevek, kroži več zgodb. Po eni od njih je Esch kot otrok zaradi diete ves čas jedel fižol s piščancem. Po drugi je ime dobil zaradi svoje podobe. Njegova postava in pobrita glava naj bi spominjali na fižol.

Ne glede na to, kako je dobil vzdevek, je omenjeni boksar navduševal v ringu in kar nekaj svojih nasprotnikov spravil v "spanec". Dvoboj, ki je mnogim najbolj ostal v spominu, je iz leta 1995, ko se je v ringu srečal z Louisom Monacom.

Borca sta se tistega leta 1. decembra pomerila v Kaliforniji. To je bil dvoboj dveh nasprotnikov, ki sta bila do takrat še neporažena. Za Monaca je bil to sicer šele drugi dvoboj, medtem ko je bil Esch že znan borec. Do tistega dvoboja je imel 13 zmag in nobenega poraza ter bil tudi favorit.

V boksu je dosegel 77 zmag. Foto: Gulliver/Getty Images

Prvo sekundo se je zapodil v nasprotnika in ga spravil na tla

Eric Esch je dvoboj začel napadalno, saj se je z vsem svojim telesom (140 kilogramov) zapodil v nasprotnika. Trajalo je le nekaj sekund, da je Monaca spravil na tla ringa. Zmedeni Louis se je takoj za tem postavil na noge, a mu tako imenovani "Fižolček" ni pustil dihati. Malo je poplesal in po nekaj močnih udarcih Monaca spet spravil na tla.

Do svojih nasprotnikov je bil neusmiljen. Foto: Gulliver/Getty Images Kazalo je, da dvoboj ne bo trajal prav dolgo, in to se je tudi uresničilo. Ob izteku druge minute prve runde je Esch nasprotniku zadal strahovit desni kroše. Monaco je padel kot pokošen in takoj je postalo jasno, da je borbe konec. Monacova je potrebovala kar nekaj časa, da so ga spravili k sebi. Na drugi strani je Eric Esch zmagovito dvignil roke in se veselil 14. zmage v boksarskem ringu.

Čeprav si Luis Monaco ni ustvaril bleščeče boksarske kariere, ta dvoboj vseeno velja za enega atraktivnejših v svetu boksa. Seveda tudi zaradi videza in priljubljenosti Escha.

Danes je ponosen na svoje zrezke in Danes ima Eric Esch restavracijo. Foto: Gulliver/Getty Images

In kaj danes počne upokojeni boksar? Mnogi so se spraševali, kam je izginil. Kot je sam pred časom povedal za MEL Magazine, ni odšel nikamor. "Na vsake toliko let se v Alabami prikaže kakšen od novinarjev in želi izvedeti, kaj počnem danes. Kot da bi odkrili novega mamuta, ampak dejstvo je, da vedno govorim z mediji in vedno odgovarjam, da nisem šel nikamor," je povedal danes 52-letni Eric.

Po upokojitvi je leta 2013 odprl restavracijo z imenom Mr. Bean’s BBQ, ki je znana po posebnih zrezkih in hamburgerjih. "Naši zrezki so posebni. Res imajo dober okus, in čeprav so nekoliko dražji kot v preostalih restavracijah, so bolj kakovostni," se je pred kratkim pohvalil Esch.