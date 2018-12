Slovenska princeska februarja po nov prestižni naslov

Ema Kozin - The Princess se bo 2. februarja prihodnje leto v Münchnu v Nemčiji kot prva Slovenka v zgodovini borila za naslov svetovne prvakinje po verziji WBO. V njeni ekipi Valores Probox team poudarjajo, da je to njihov največji izziv. Njen trener Rudolf Pavlin in Emin zastopnik Mirko Skoko se zavedata, da je Kozinova dovolj zrela za največje naslove, kar je večkrat tudi že dokazala.

Ne ve se še, proti komu se bo borila

Nasprotnica Kozinove trenutno še ni znana, vendar se v ekipi s tem ne obremenjujejo. Ema je v zadnjem mesecu opravila bazične priprave z odliko. S treningi je zadovoljen tudi pomočnik Tadej Černoša. V naslednjem obdobju in tudi med prazniki bodo opravili še 14 dnevni cikel treninga tehnike in taktike. Prav tako, pa bo Ema oddelala še sparinge, s pomočjo sparing partnerja Redža Ljutića.

''Pripravila se bom kot še nikoli''

"Ko sem dobila povabilo za dvoboj po verziji WBO, sem bila zelo vesela. V tej organizaciji se bori le peščica najboljših boksarjev na svetu: Anthony Joshua, Oleksander Usyk, Manny Pacquiao, Clarisa Shields, zato se bom za ta dvoboj pripravila kot še nikoli. Želim pokazati, da sem dovolj zrela za največje naslove. Dala bom svojih 110% in sloveniji priborila to največjo lovoriko. Zahvalila bi se managerju Mirku Skoku in svoji ekipi, ki verjamejo vame. Vsem pa bi rada zaželela predvsem zdravja ter mirne in vesele praznike!" je povedala Kozinova.

Preberite še: