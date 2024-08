Slovenska šampionka odločno v Las Vegas: Pasovi so zdaj moji in jih ne dam! #video

"Zagotovo eno izmed največjih imen profesionalnega ženskega boksa, nikakor je ni za podcenjevati," o naslednji nasprotnici, Norvežanki kolumbijskih korenin Cecilii Braekhus, pravi slovenska boksarska šampionka Ema Kozin. V ponedeljek se z ekipo odpravlja v ZDA, naslova svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO pa bo Ljubljančanka branila v soboto, 10. avgusta, v Las Vegasu.

"Motivirana sem na drugačen način, kot sem bila pred prejšnjo tekmo. Takrat še nisem imela pasov, zdaj so moji in jih ne dam," je danes na novinarski konferenci v Avto centru Arvi na Brezovici pri Ljubljani dejala 25-letna Ljubljančanka Ema Kozin, ki jo 10. avgusta čaka že 27. profesionalna borba, tokrat s kraljico supervelterske kategorije, 42-letno Norvežanko kolumbijskih korenin Cecilio Braekhus.

Eno največjih imen profesionalnega ženskega boksa

Braekhusova je v karieri zbrala že 37 zmag in doživela le dva poraza, nazadnje se je oktobra lani z Britanko Terri Harper razšla z neodločenim izidom. "Je izkušena. Zagotovo eno izmed največjih imen profesionalnega ženskega boksa, nikakor je ni za podcenjevati. Tudi gledam jo že več kot sedem let, tako da jo dobro poznam, v zadnjih nekaj mesecih smo tudi taktiko dodelali. Mislim, da mi lahko leži, ima sicer nekatera zelo močna orožja, a se mi zdi, da imam odgovore nanje, in upam, da jih ona nima na moje," o nasprotnici pravi Ema Kozin.

Ta je novembra lani po zmagi nad Škotinjo Hannah Rankin prišla do dveh šampionskih pasov v supervelterski kategoriji, WBC in WBO, in ju bo zdaj v Las Vegasu branila. Norvežanka bo pravi izziv, meni Kozinova, saj je na lestvicah supervelterske kategorije povsem na vrhu. A predvsem zaradi dolge in uspešne kariere ter točk, ki jih je zbrala v njej. Tokrat bo v vlogi favoritinje Slovenka, ki brani šampionska pasova.

Ljubljančanko boste na cesti opazili v novem avtomobilu. Foto: Boštjan Podlogar/STA

"Jaz sem tukaj prvakinja"

"Taktika je, da grem samozavestno v ring in da se zavem, da sem jaz tukaj prvakinja, nasprotnica je moja izzivalka. Ring mora biti kot moja dnevna soba doma in jaz sem glavna," je samozavestno napovedala Kozinova, ki se je z ekipo v zadnjem času posvečala psihološki pripravi. V zadnjih letih je postala bolj odločna, bolj agresivna, še priznava, prihaja pa tudi v najboljša boksarska leta in je kljub mladosti že zelo izkušena, zaradi česar je tudi veliko bolj samozavestna.

Za fizično pripravo je po že dodobra uveljavljenem sistemu poskrbel njen trenerski štab, pod vodstvom Redža Ljutića pa zdaj pili še podrobnosti. "Zdaj sledijo samo še občutki, mentalna priprava in malo aktivacije, tako da je telo še zmeraj pripravljeno, ampak mogoče bolj spočito, kot je trenutno." V sparingih so simulirali značilnosti Braekhusove, Kozinovi so tokrat na pomoč priskočile borke iz Novega mesta, nam je povedal Ljutić, vesel, da mu z varovanko tokrat ni bilo treba prav pogosto v ring.

Cecilia Braekhus kraljuje na lestvicah supervelterske kategorije. Foto: Reuters

V teh dneh tudi Kozinova seveda budno spremlja dogajanje na olimpijskih igrah v Parizu. "Spremljam Slovenijo, kolikor se da, v živo, od rokometa do juda, vse gledam. Tudi nekaj boksa, ampak je to malce težje spremljati, saj se mi zdi, da je veliko slovenskih nastopov, in moram vedno gledati, kaj se dogaja, če mi uspe," pravi.

Velikega dvoboja v meki boksa pod okriljem družbe Golden Boy Promotions, ki jo je leta 2002 ustanovil legendarni ameriški boksar Oscar de La Hoya, olimpijski prvak iz Barcelone 1992 ter enajstkratni svetovni prvak med profesionalci, se nadvse veseli tudi menedžer Rudi Pavlin. "V mesecih od zadnje borbe je Ema naredila ogromen napredek, tako na fizičnem kot na psihološkem področju, a bo treba to še vedno razvijati. V Emo verjamem, kot še nikoli."

